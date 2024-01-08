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Dün gerçekleşen trafik kazasında 39 yaşındaki Ghodratı yaşamını yitirdi

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İskele Gazimağusa anayolunda kaza

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Dün gerçekleşen trafik kazasında 39 yaşındaki Ghodratı yaşamını yitirdi
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İskele Gazimağusa anayolu üzerinde dün meydana gelen kazada, 39 yaşındaki Zahra Ghodratı yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, İskele - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Zahra Ghodratı yönetimindeki JZ 038 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Çemberi kavşağının yaklaşık 500 metre ilerisinde Paşam Market önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak, ağaca çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu araç sürücüsü Zahra Ghodratı olay yerinde yaşamını yitirdi. Polisin soruşturması devam ediyor.
 
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