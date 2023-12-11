MDP’den Arhun’a eleştiri

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, İşverenler Sendikası As Başkanı Metin Arhun’u, asgari ücretle ilgili açıklamalarından dolayı eleştirdi.

Büsküvütçü, Arhun’un “Asgari ücreti beğenmeyen, Avrupa’ya gidip çalışabilir” ifadeleriyle, asgari ücretle geçinmeye çalışan on binlerce insanın gururuyla oynadığını belirtti. MDP Genel Başkanı Büsküvütçü, Arhun’u özür dilemeye davet ederek, İşverenler Sendikası yönetiminden de istifa etmesini istedi.

-"Farklı yöntemlerle piyasa ucuzlatılmalı"

Arhun’un yaklaşımıyla halkla sermaye sahipleri arasına nefret tohumu ektiğini kaydeden Büsküvütçü, “Asgari ücrete ne kadar zam yapılırsa yapılsın, ülkede satılan tüm ürünlere de aynı oranda zam yapılıyor. Zaten yıl içeresinde, enflasyon, döviz kurlarındaki hareketlilik işletmelerin girdi maaliyetleri gibi nedenler bahane gösterilerek fiyatlar devamlı yükseltiliyor. Artık farklı yöntemler denenmeli, piyasa ucuzlatılmalı. Halkın alım gücü yüksek tutulmalı. Aksi halde bu sadece göz boyamaktan öteye gitmiyor” dedi.