Atilla Sav'ı, tahsil durumu nedeniyle görevden aldık

Kutlu Adalı cinayetinde dönemin Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olan Hasan Peker Günal, o dönemde Polis Müdürü olan Atilla Sav'ı, 'tahsil' durumunu dikkate alarak görevden alındığını açıkladı





6 Temmuz 1996'da evinin önünde öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetinde dönemin KKTC Polis Müdürü olan Atilla Sav'ın diplomasının sahte olduğuyla ilgili haberler, yine dönemin Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Hasan Peker Günal tarafından doğrulandı. Günal, Sav'ın 'tahsil' durumunu dikkate alarak görevden alındığını açıkladı.

Sözcü Gazetesi yazarlarından Saygı Öztürk'ün ulaştığı Günal “Sav, çok gayretli bir genel müdürdü. Ancak tahsil durumu da dikkate alınarak kendisinin görevden alınmasını öner­miştim. Üçlü kararnameyle görevden alındı. Kendisine onuruna yakışır bir tören düzenlemiştik” dedi.

Atilla Sav'ın diplomasının sahte olduğu haberler, ülkede büyük yankı uyandırdı.

1995-1998 yıllarında Polis Genel Müdürlüğü yapmış Atilla Sav’ın, dönemin Eğitim Bakanı Ahmet Derya tarafından lise diplomasının iptal edildiği ortaya çıktı.

Bakanlıktan ayrılmadan hemen önce Sav’ın üç yıl önce aldığı diplomasının geçersiz olduğunu tespit eden dönemin Eğitim Bakanı Derya, Başsavcılığa mektup göndererek diplomanın iptalini istedi. O dönem Sav ile birlikte altı kişinin daha diplomasının geçersiz olduğu tespit edildi. Sav’dan önce görevde olan Ali Çetin Karahan da bu isimler arasında.

Eğitim Bakanı Ahmet Derya görevden ayrılmadan önce Atilla Sav’a durumu yazdığı mektuptaki şu sözlerle duyurdu:

“Genel Ortaöğretim Dairesi tarafından size verilmiş olan 26 Ağustos 1993 tarih ve 196 nolu “Öğrenim Belgesi” ile 17.9.1993 tarih ve 6251 nolu “Lise diploması” geçersiz ve hükümsüzdür.”

