Eğitimde hiçbir planlama yapılmadı

CTP Başkanı Erhürman, Avrupa’daki birçok ülkenin pandemi sürecinde en az eğitimden feragat ettiğini, Kıbrıs’ın kuzeyinde ise durumun tam tersi olduğunu söyledi



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin rehavete kapıldığını ve eğitimde hiçbir planlamanın yapılmadığını savundu.

Erhürman, Nihat Yılmaz başkanlığındaki Eğitim Beklemez İnisiyatifi’ni kabul ederek, eğitimde yaşanan sorunları değerlendirdi.

Hükümetin internet üzerinden verilen eğitimin okuldaki eğitimi karşılıyormuş şeklinde bir hava çizdiğini ifade eden Erhürman, “Çocukları uzak tutmaya çalıştığımız şey, şu an onların eğitim için kullanabileceği tek araç haline geldi. Bağımlılığı daha da artıran bir süreç yaşadık. Okulda koşmaları oynamaları mümkündü, şimdi spor faaliyetlerinden de uzak kaldılar. Beden ve göz sağlıkları açısından kritik bir noktadayız” dedi.

Güneyde eğitim alan birçok Kıbrıslı Türk öğrenci bulunduğuna da dikkat çeken Erhürman, bu öğrencilerin yüzlerce vaka çıkmasına rağmen güneye geçip okullarında eğitim aldıklarını belirtti. Avrupa’daki birçok ülkenin pandemi sürecinde en az eğitimden feragat ettiğini dile getiren Erhürman, Kıbrıs’ın kuzeyinde ise durumun tam tersi olduğunu aktardı.

Erhürman, eğitim konusunda kimin ne kayba uğrayacağının hükümetin umurunda olmadığını görüşünü dile getirdi.

Eğitim Beklemez İnisiyatifi adına konuşan Nihat Yılmaz da, geçtiğimiz yıl başlayan pandemi sürecinin en başından beri çocukların evlere hapsolduklarını ifade etti.

2020 yılında Nisan ayıdan Temmuz’a kadar sıfır vaka gidildiğini ancak bu sürecin hiç kimse tarafından değerlendirilmediğini kaydeden Yılmaz, “Çocuklarımız bir buçuk yıldır okula gidemedi. Arkadaşlarını göremediler. İşin akademik boyutundan çok psikolojik, sosyal ve fiziksel gelişimleri etkilendi. Tamiratı zor yaralar açılmaya devam ediyor. Nisan ayından itibaren okulları açabilecekken hiç böyle bir girişim yapılmadı. Sağlık Üst Kurulunun bu konuda çekincesi yoktu ama Eğitim Bakanı ‘Herkes aşılanmadan eğitim başlamayacak’ dedi, sendikalar da bunu sahiplendi ve eğitimi çıkmaza soktular” dedi.

