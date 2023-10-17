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Atıl araçlar hayata döndürüldü

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Gazimağusa Belediyesi atıl durumdaki araçlarını hizmet verecek duruma getiriyor

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Atıl araçlar hayata döndürüldü
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Gazimağusa Belediyesi, hizmetlerin gerektiği gibi verilmesi için yeni çöp toplama kamyonu ve dozer alarak araç filosunu genişletirken, uzun süredir atıl durumdaki araçlarına ve öz varlıklarına da sahip çıkıyor.
Atıl durumdaki araçlardan olan Tisan marka süpürge aracı, çöp konteyneri yıkama aracı, pres makinesi, lift aracı, Kia marka salon araç, Suzuki Escudo marka salon aracın tamiratı yapılarak yeniden hizmet verecek duruma getirildi. Gazimağusa Belediyesine ait garajda büyük bir kısmı belediye çalışanları tarafından yapılan tamirat çalışmaları devam ederken, 2 adet kamyon aracın tamir edilmesi için de parça bekleniyor.
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