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Evkaf’tan Filistin’e yardım eli

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Evkaf, İsrail saldırıları nedeniyle çok zor durumda olan Filistin’deki hastanelere ilaç ve tıbbi malzeme yardımı gönderdi

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Evkaf’tan Filistin’e yardım eli
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Filistin’de bulunan Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılar nedeniyle çok zor durumda olan ve ihtiyaca cevap veremez duruma gelen hastanelere Evkaf tarafından yardım gönderildi.
Yaşanan saldırılar neticesinde hastanelerde oluşan ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin giderilmesi gayesiyle AFAD tarafından oluşturulan Filistin Yardım Kampanyası’na Evkaf tarafından da destek sağlandı.
Evkaf’dan yapılan açıklamada “Yapılan araştırmalar sonucunda yüzlerce yıl önce Kudüs bölgesine destek olma maksadıyla Kıbrıs‘ta kurulan çok sayıda vakıf olduğu bilinmektedir. Bu vesileyle hem insani hem de ecdat geleneği olarak kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyor son günlerde yaşananlar nedeniyle hayatını kaybeden binlerce Filistinli’ye Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.
 
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