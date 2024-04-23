"Atatürk, tüm dünya çocuklarının kalbinde"

Çocuklar, 23 Nisan dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret etti

KKTC’in çeşitli ilkokullarından öğrenciler, 23 Nisan dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Tatar, büyüklerin en değerli varlıklarının çocuklar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı makamına oturan Gazi-Canbulat İlkokulu öğrencisi Ebrar Birgin, Atatürk’e teşekkür ederek, O’nun olmaması halinde bugün egemenlikten söz edilemeyeceğini söyledi. Birgin, 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden Atatürk’ün bugün tüm dünya çocuklarının kalbinde yaşadığını belirtti.

“Dünyadaki tüm çocukların bir gün de olsa yarın yüzü gülecek” diyen Birgin, günler, yıllar, asırlar boyunca tüm çocukların yüzünün gülmesi dileğinde bulundu.

