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Ataoğlu’nun Şehitler Günü mesajı

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Ataoğlu’nun Şehitler Günü mesajı
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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkele Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
 
Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;
 
“Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi'nin 109’uncu yıldönümü. Bu kahramanlık destanı, Türk milletinin azim ve kararlılığını, vatan sevgisini ve bağımsızlık tutkusunu tüm dünyaya göstermiştir.


Çanakkale Zaferi, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en güzel örneğidir. Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.
 
Çanakkale'de yazılan destanın bize öğrettiği gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, geleceğimizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara taşıma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.
 
Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
 
Çanakkale Zaferi'nin 109’uncu yıldönümünde, Türk milletinin birlik ve beraberliğini daima koruması, ülkemizin her alanda daha da ileriye gitmesi dileğiyle.”
 
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