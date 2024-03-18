Haftalık itfaiye raporu

Polis Genel Müdürlüğüne göre 11-17 Mart arası 5 yangın meydana geldi, 25 hususi servis olayı yaşandı.





Polisin haftalık itfaiye raporuna göre, 11-17 Mart arasında 5 yangın meydana geldi, yangınlarda 576 bin TL’lik zarar oluştu. Yangınların muhtemel sebeplerinin kişi/kişiler tarafından yakma ve elektrik kaynaklı kısa devre olduğu kaydedildi.



Raporda ayrıca, 25 hususi servis olayı olarak şu detay verildi: “T rafik kazasında, asansörde ve evinde düşerek mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, ağaç üzerinde mahsur kalan kedi ile evdeki boş havuza düşen köpeğin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.”

