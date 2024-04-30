Ataoğlu'nun 1 Mayıs mesajı...

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, emekçilerin haklarını korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve refahlarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ataoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şunlara yer verdi:





“İşçi ve emekçilerimizin özverili çalışmaları, katkıları her zaman çok kıymetlidir. Her birinizin emek ve alın teriyle katkı sağladığı toplumumuzun değerini, bir kez daha vurgulamak istiyorum.



Sizler, ülkemizin dört bir yanında, çeşitli alanlarda önemli roller üstleniyorsunuz. Gösterdiğiniz özveri ve çalışma azmi, ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için en temel bir unsur. Bu nedenle, siz değerli işçi ve emekçilerimize minnettarım.



Bizler emeğin en yüce değer olduğu bilinci ile işçi haklarına karşı hassasiyetle yaklaşıyor, aynı şekilde işçi barışının en iyi seviyede olması ve korunmasına yönelik adımlar atmayı da ihmal etmiyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da emeğe gereken değeri vermeyi kendimize bir sorumluluk biliriz.



Değerli emekçilerimizin haklarını korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve refahlarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin daha iyi bir gelecek ve daha adil bir yaşamı hak ettiğine inanıyoruz.



Bu duygularla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canı gönülden kutluyor, tüm işçi ve emekçilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

