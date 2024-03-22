"Bu ülke 23 üniversiteyi kaldırmaz"

CTP lideri Erhürman: “23 üniversiteyi, bu ülke ne nüfus olarak ne de denetim mekanizması olarak kaldırır"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede yaşanan bazı sorunlara işaret ederek, “çözümün, ülkeyi yönettiğini iddia eden zihniyetin gitmesi olduğunu” söyledi. Erhürman, 2024 yılının erken seçim yılı olması gerektiğini vurgulayarak, “bunun artık bir var oluş meselesi olduğunu” belirtti.

Bugüne kadar 36 tane üniversiteye “açma ön izni” verildiğini belirten Erhürman, ülkede faal 23 üniversitenin bulunduğunu söyledi. Ülkede yükseköğretim kurumları sayısının şu anda 39’a çıktığını belirten Erhürman, söz konusu soruşturmalar başlamadan önce de Meclis’te yükseköğretimle ilgili birçok konuşma yaptıklarını kaydetti.

Erhürman, “Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) mevcut haliyle istese bile bu kadar üniversiteyi denetleyemezdi.” diyerek, “bu ülkede 23 üniversite kurulmalı mıydı?” diye sordu.

“23 üniversiteyi, bu ülke ne nüfus olarak ne de denetim mekanizması olarak kaldırır” diyen Erhürman, üniversite sayısının, ülke kapasitesi üstünde bir sayıya ulaştığını, ön izinlerin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Erhürman, “YÖDAK’ın içine ne kadar uzman koyarsanız koyun, 23 üniversite sayısı fazladır ve bununla baş edemezsiniz” diye ekledi. Yasayla, yükseköğretimde çalışan öğretim görevlileri birliği kurulması önerisinde bulunan Erhürman, “ülkeyi yönettiğini iddia edenler hiçbir şey yapmıyor” dedi.

