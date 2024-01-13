Ataoğlu: "Denktaş, Kıbrıs Türk halkına umut ve direnişin simgesi olmuştur"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı, büyük devlet adamı Rauf Raif Denktaş'ı kaybetmenin 12’inci yıl dönümü ama O, kalplerimizde daima yaşıyor.

Denktaş, mücadelesiyle, liderliğiyle ve vizyonuyla Kıbrıs Türk halkına umut ve direnişin simgesi olmuştur.



Bugün, Denktaş'ın ardında bıraktığı mirası hatırlayarak, onun özverisi, kararlılığı ve fedakarlığıyla şekillenen bir Kuzey Kıbrıs'tan gurur duyuyoruz. O, milletimize özgürlük ve bağımsızlık mücadelesiyle örnek olmuş, Kıbrıs Türk halkının hakları için elinden gelenin en iyisini yapmış bir liderdi.



Denktaş'ı rahmet ve minnetle anarken, onun izinden gitmek, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümek en büyük görevimizdir. Birbirimize kenetlenerek, Denktaş'ın hayal ettiği özgür, bağımsız ve müreffeh bir Kuzey Kıbrıs için çalışmaya devam etmeliyiz.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Raif Denktaş'ı bir kez daha saygı, hasret, özlem ve minnetle anıyor, aziz hatırasını önünde saygıyla eğiliyorum.”

