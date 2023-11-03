Ataoğlu, bakım ve onarım işleri devam eden bazı turistik yerleri ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakım ve onarım işleri devam eden Milli Mücadele Müzesi, Mevlevi Tekkesi, Lüzinyan Evi ve Tarihi Girne Kapısı’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu’na Bakanlık Müdürü Mehmet Yalçın ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Tankut Rıfkı da eşlik etti.

Ataoğlu, ilk önce Mevlevi Tekkesi’ni ziyaret ederek, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler Ve Müzeler Dairesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğinde tamamlanan müze içi tamir ve tadilat işleri ile projenin ikinci aşamasını kapsayan müze çevre duvarları tamir ve tadilatı, tuvalet yenileme çalışmaları ve çevre düzenlemesi ile peyzaj çalışmalarını inceledi.

Bakan Ataoğlu, Mevlevi Tekkesi ziyareti sonrasında, geniş kapsamlı bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarının devam ettiği Milli Mücadele Müzesi’ne giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Mücadele Müzesi ziyareti sonrasında Ataoğlu, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile TİKA İşbirliğinde, mevcut çatı tamiratı ve müze içi tamiratları tamamlanarak ziyarete açılan Lüzinyan Evi Müzesi’ni ziyaret etti, ardından ise Lefkoşa’nın önemli eski eserlerinden ve simge yapılarından biri olan Girne Kapısı’nda yapılacak tamir, tadilat ve düzenlemeler ile ilgili yerinde incelemelerde bulundu.