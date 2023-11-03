Muhaceret personeline “Seyahat Belgeleri Sahteciliğinin Tespiti” eğitimi verildi

Muhaceret personeline, Polis Okulu Müdürlüğü’nde “Seyahat Belgeleri Sahteciliğinin Tespiti” eğitimi verildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, hafta süresince düzenlenen eğitime, Polis Genel Müdürlüğü’nde deniz ve havalimanları ile kara geçiş kapılarında ve diğer muhaceret birimlerinde görev yapan personel ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi’nde görevli memurlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli eğitmenler tarafından verilen eğitimle, muhaceret görevi yürüten personelin, sahte seyahat belgelerini tespit etmek konusunda bilinçlenmesi ve şahısların seyahat belgelerinin daha etkin kontrol edilmesi amaçlandı.

Eğitimin tamamlanmasının ardından bugün düzenlenen törenle, kursiyerlere sertifikaları, eğitmenlere ise plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Törene, Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Ahmet Beşerler, Muhaceret Müdürü Fevzi Öztümen, eğitmenler, Polis Okulu Müdürlüğü personeli ve kursiyerler katıldı.

Polis Genel Müdür I.Yardımcısı Ahmet Beşerler törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatında muhaceret birimlerinde görev yapan personelin, aldıkları eğitim sayesinde kendilerini bir adım daha ileriye taşıyacaklarına ve öğrendiklerini görevlerine yansıtacaklarına dair inancının tam olduğunu belirtti.

Eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen TC Emniyet Genel Müdürlüğü ile KKTC İçişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Beşerler, eğitimin, polis teşkilatına ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.