Hükümetin Kararları Merakla Bekleniyor

Türk Lirası rekor değer kayıplarına dün de devam etti

TC Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından döviz kurunda yaşanan yükseliş trendi, bu paraların TL karşısındaki değerini her geçen gün yeni bir tarihi noktaya taşıyor.Türkiye’deki seçimler öncesinde TC Merkez Bankası’nın milyarlarca dolarlık rezervlerini satarak Türk Lirası’nın değerini bir noktada tutma çabası, seçimlerin hemen ardından terkedilmiş, “freni boşalan TL” çok sert düşüşe geçmişti.14 Mayıs seçimlerinden önce 19.57, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs’tan önce ise 19.97 seviyesinde hareket eden dolar/TL dün 23.70’ten işlem gördü.Avrupa Birliği para birimi Euro, TL karşısında rekor üzerine rekora imza atarken, 14 Mayıs’ta 21.45 olan değerini 26 günde KKTC piyasasında 25.60’a; taşıdı.Kuzey Kıbrıs’ta birçok mal ve hizmetin endekslendiği İngiliz Sterlini de TC’deki seçimler öncesindeki 24.70 TL’lik değerini 30 TL’ye çıkarmak üzere. Günün sonunda bu değere ulaşılacağı tahmin ediliyor. Sterlin dün KKTC piyasasında 29.80’den işlem görüyordu.ZAM YAĞMURU BAŞLADIDövize endeksli ekonomik yapıya sahip ülkemiz, kur dalgalanmalarından ciddi şekilde etkileniyor. TL’nin son üç gündür döviz karşısında değer kaybetmesi ise zam furyasının fitilini ateşledi.İlk zammı alkollü içkiler, akaryakıt ile tütün ve tütün ürünleri aldı.Akaryakıt fiyatlarına 1,42 TL ile 1.62 TL arasında zam yapılırken, sigaraların fiyatı 5 TL; alkollü içkilerin fiyatı ise yüzde 5 ile yüzde 15 arasında değişen oranlarda arttı.Genel tüketim maddelerinden olan tüp gaz ile ekmeğe de zam beklentisi olduğu belirtildi.Zar zor geçimini sağlayan toplum zam furyası altında bir kez daha ezilmeye başlarken; çarkları zor döndüren onlarca sektör de “imdat” çığlıklarını atmaya başladı.Döviz krizi üzerine olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla komite kurulmasını kararlaştırdı. Komite ilk toplantısını bugün yapacakBakanlar Kurulu, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında döviz artışından kaynaklı ekonomide yaşanacak olası olumsuzlukları değerlendirmek üzere yaptığı olağanüstü toplantıda, bakanlıklardan oluşacak bir komite kurulması konusunda prensip kararı aldı.Bakanlar Kurulu’nun dünkü olağanüstü toplantısında, döviz artışından kaynaklı ekonomide yaşanacak olumsuzlukların önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacı ile ilgili bakanlıklardan oluşacak bir komite kurulması konusunda prensip kararı alındı.Bu çerçevede Bakanlar Kurulu tarafından oluşturulan komitenin bugün saat 12.00'de Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplanarak döviz artışından kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınması gereken radikal tedbirleri değerlendireceği açıklandı.Açıklamada, bugünkü toplantı sonrasında gerekli açıklamanın yapılacağı da belirtildi.