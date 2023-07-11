“Aşırı sürat kazaları sigorta kapsamından çıkarılmalı”

Sigortacılar Birliği Eski Başkanı Ülker Fahri aşırı süratten kaynaklanan kazaların sigorta kapsamından çıkarılması gerektiğini vurguladı

Sigortacılar Birliği Eski Başkanı Ülker Fahri aşırı süratten kaynaklanan ve ‘direksiyon hakimiyetini kaybetti’ gerekçesiyle meydana gelen kazaların sigorta kapsamından çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Ülker Fahri'nin sosyal medya paylaşımı şöyle:

Aşırı süratten kaynaklanan ve "direksiyon hakimiyetini kaybetti" nedeniyle meydana gelen kazaları caydırıcı önlem olarak,

Bu tür kazalar "sigorta kapsamından çıkarılmalıdır"

Bir sigortacı olarak önerim.

1. Kasko Sigortalar, bu gibi kazalarda geçerli olmamalı.

2. 3. Şahıs Zorunlu Trafik Sigortası, üçüncü kişilerin maddi hasarını ve varsa yaralanma/ölüm tazminatını ödemeli ama dönüp bu kendini bilmez trafik teröristlerinden Rücu edebilmeli.

Siz o zaman görün bakalım,

1. Hasarı nasılsa Sigorta ödeyecek diyebilecek mi?

2. Altına geçirdiği şirket aracını terör saçarak sürebilecek mi?

Ve...

En önemlisi,

3. Başkalarının hayatı ile bu kadar sorumsuz oynanılacak mı?