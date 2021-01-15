banner583
banner590
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
54 0
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
115 0
 
Cimnastik Federasyonu yönetimi, Tekçam'ı ziyaret etti
Cimnastik Federasyonu yönetimi, Tekçam'ı ziyaret etti
13 0
Engelli olanlar esas engel olanlardır
Engelli olanlar esas engel olanlardır
138 0
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
23 0
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
28 0
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
55 0
banner529
banner570

Aşı olmak, yoğun bakımda olmaktan iyidir

banner476

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu, aşıyı ‘bizleri kurtaracak mucize’ olarak nitelendirdi

Aşı olmak, yoğun bakımda olmaktan iyidir
banner601

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olan Doktor Emine Kamiloğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda aşı olmanın önemine dikkat çekerek, aşıyı ‘bizleri kurtaracak mucize’ olarak nitelendirdi.
Doktor Emine Kamiloğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Aşılar ülkemize gün itibariyle giriş yapmıştır. Aşılar, insanların en büyük, en hayat kurtaran, sakatlıkları en fazla azaltan ve bizlerin rahatça yaşayabilmemizi sağlayan mucizelerdir.
Pandeminin başladığı ilk günden beri söylüyoruz. Bizi yaşadığımız bu kaostan aşılar kurtaracak. O gün geldi. Size sunulan ilk koronavirus aşısını olmalısınız. İnanın ki, korktuğunuz yan etkilerin hiçbiri yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olup, nefes alamamaktan kötü değil!”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.