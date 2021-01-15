Aşılama üç ayda tamamlanmalı

CTP milletvekili Dr. İncirli, vakit kaybetmeden hemen aşılama çalışmalarının başlaması gerektiğini ve aşıların Ocak, Şubat ve Mart aylarında tamamlanmasının hayati olduğunu söyledi



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Sıla Usar İncirli, havanın soğuk olduğu bugünlerde virüsün yayılma hızının çok olduğunu hatırlatarak, 20 bin adet Sinovac aşısının gelmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Vakit kaybetmeden hemen aşılama çalışmalarının başlaması gerektiğini işaret eden İncirli, aşıların Ocak, Şubat ve Mart aylarında tamamlanması hayati olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın aşı konusundaki açıklamalarını da eleştiren CTP milletvekili İncirli; “Cumhurbaşkanı Sn. Tatar’ın salgında en önemli güç olan aşıların temini ile ilgili yapmış olduğu akıldışı, halk sağlığını hiçe sayan, kabul edilmez, aşılama sürecini tehlikeye atan bir açıklama olsa da etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmış her çeşit aşıya ulaşma çalışmaları hız kesmemelidir” dedi.

İncirli’nin açıklaması şu şekilde:

“Türkiye Cumhuriyeti üzerinden 20,000 adet Sinovac aşısının ülkemize gelmiş olması önemli aynı zamanda memnuniyet verici bir gelişmedir. Cumhurbaşkanı Sn. Tatar’ın salgında en önemli güç olan aşıların temini ile ilgili yapmış olduğu akıldışı, halk sağlığını hiçe sayan, kabul edilmez, aşılama sürecini tehlikeye atan bir açıklama olsa da etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmış her çeşit aşıya ulaşma çalışmaları hız kesmemelidir. Çin menşeli Sinovac aşısının ülkemizde kitlesel aşılamada kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın süratle bilimsel verileri inceleyerek acil durum onayı için değerlendirme yapması gerekir. Unutmayalım, havanın soğuması ile virüs daha hızlı yayılacak, daha çok insanımız hastalanacak. Aşılama çalışmalarının Ocak, Şubat ve Mart aylarında tamamlanması hayatidir. Yaygın ve hızlı bir aşılama yapmalıyız, gecikme, aksama insan yaşamına zarar verir. Aşılama ile hastalığa karşı mücadelede çok daha güçlü olacağız. Salgına karşı güç kazanmamız ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılabilmesi için aşılama ile birlikte maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Kişiler aşılandıktan 6 hafta sonra hastalığa karşı bağışık hale gelir, aşı ile birlikte gevşemeye yer yoktur. Dahası toplumun en az %60’ı aşılanana kadar toplum bağışıklığından söz edemeyiz. Çocukların okullarına, üniversitelerin öğrencilerine, esnafın tüketiciye, otellerin turistlere, kısacası ülkenin sağlığa ve refaha kavuşabilmesi için aşılama hızlı, yaygın, şeffaf, adil bir şekilde sürdürülmelidir. Önceliklerin insan yaşamının korunması başta olmak üzere aynı zamanda kamusal hizmetlerin sürdürülmesi, ekonomik yıkımın ve işsizliğin durması hedefi ile oluşturulmasının takipçisi olacağız

