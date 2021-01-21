Aşı olduk diye rehavete kapılmayalım

Dr. Sibel Siber, “Covid-19 aşısının kimlere yapılıp kimlere yapılmadığı” sorusunu yanıtladı, ayrıca “Aşı olduk diye lütfen rehavete kapılmayalım. Tek doz aşı bizi hastalıktan korumuyor” uyarısı yaptı



Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı ve eski başbakanlardan​ Doktor Sibel Siber, sosyal medya hesabından son günlerde gündemde olan ve çok tartışılan Covid-19 aşısı hakkında bilgi verdi. Siber, Covid-19 aşısının kimlere yapılır kimlere yapılmaz? sorusunu yanıtlayarak kimlerin aşı grubuna uygun olmadığını yazdı.

Siber’in yazısı şöyle:

“Covid-19 Pandemisi’ne karşı savaşı kazanmamız için tüm ülkelerde olduğu gibi bizde de aşılama başladı. Bize en çok sorulan sorular: Kimlere aşı yapmamalı? Bugünkü bilgilerimize (eldeki veriler ışığında)göre aşağıdaki gruba aşı uygun değil .

1- Aşırı Allerjik Reaksiyonu olanlar ( bir ilaca karşı çok ciddi allerjik reaksiyon gösterenler. )

2- Hamileler

3- Süt veren anneler

4-18 yaş altındakiler ( Phizer aşısında 16 yaş altındakiler)

5- Bağışıklık sistemi ileri derecede düşük olanlar ( doktor tavsiyesine göre aşı olabilirler)

Kimlere aşı yapılabilir:

Yukarıdaki grubun dışında olanlar aşılanmalı. 65 yaş üzerindekiler aşı olmalı mı? Evet. Yüksek risk grubu olanlara aşı özellikle tavsiye edilmektedir. Kalp Hastaları, Diabet, Hipertansiyon, Astım, KOAH, Kronik Böbrek Hastaları, Kronik Karaciğer Hastalarında Covid 19 hastalığı ağır seyredebilmektedir. O nedenle özellikle bu grup aşılamada önceliklidir. (Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç alanlar doktorları ile temas etmelidirler. )

Türkiye ve KKTC’de toplamda 1 milyona yakın farklı yaş gruplarındaki sağlık çalışanı aşılanmış ve bu grupta aşılanmaya bağlı ciddi bir yan etki bilgimize gelmemiştir .

Sağlıklı günler dileğiyle.”

Öte yandan Siber bu paylaşımının ardından önemli uyarı bir yaptı ve şöyle dedi:

“Dikkat: Aşı olduk diye lütfen rehavete kapılmayalım. Maske mesafe kuralını bırakmayalım. Çünkü maalesef tek doz aşı bizi hastalıktan korumuyor. En yaygın aşılamayı yapan İsrail'de, (2 Milyon kişiye1. doz, 400.000 kişiye ikinci doz aşı yapıldı) İsrail Sağlık Bakanlığı bugün açıklama yaptı ve ilk aşılamadan sonra yeterli koruyucu antikorların oluşmadığını ancak ikinci dozdan sonra koruyuculuğun başladığını belirtti. O nedenle temkinli olalım.”



