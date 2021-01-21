Sağlık Bakanı Pilli, ülkeye yeni aşıların tedariki için çalışmalarının sürdüğünü ve mart sonuna kadar aşılamayı tamamlamayı hedeflediklerini söyledi





Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye yeni aşıların tedariki için çalışmalarının sürdüğünü, bir hafta içinde bu konunun netleşeceğini ifade ederek “Kapanmak için değil, açılmak için uğraşıyoruz” dedi. Pilli, mart sonuna kadar aşılamayı tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Pilli, “Şu ana kadar yapılan aşı miktarı 5 bin 600’dür. 200’ü Pfizer aşısı. Tüm merkezlerde yapılsın deniliyor. Sinovac ile Pfizer aşılanmasının yapılma tekniği farklıdır. Pfizer daha özelliklidir. Özel eğitimli ekipler tarafından yapılıyor” dedi.

Bakan Pilli, 65 yaş üstü hastaların aşılanmasında öncelik gösterildiğini; 80 yaş üstü kişilerin de 5 merkezde aşılanmaya başlandığını kaydetti.

80 yaş üzeri 5 bin 768 kişi olduğunu söyleyen Pilli, şu anda herkese aşı yapılamayacağını ancak aşıya ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Pilli, “Aşı programımızın olmadığı ifade ediliyor. Yeter ki aşımız olsun, süratle aşı yapmamız mümkün. 15 Ocak’ta aşıya başlayacağız dedik, yaptık. Hedefimiz Mart sonu aşı kampanyasını bitirmek. Tek sorunumuz aşıya ulaşmak. Dün (önceki gün) bütün gün ve bugün (dün) de ülkeye aşıların gelmesi için çalışmalarımız vardır. Aşıya ulaşmak için çalışıyoruz. Konuşmuyoruz ama günü geldiğinde konuşuruz. Aşı olsun, günde ne kadar aşı yapacağımızı net bir şekilde gösteririz. Aşıya ulaştıktan sonra rahat şekilde yaparız. Birkaç güne kadar netleşecek. Aşıya ulaşmak dünyanın sorunudur” dedi.

Aşı tedariki konusunun bir hafta içinde netleşeceğini belirten Pilli, “Kapanmak için değil, açılmak için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 2021’i kaybetmemek için her türlü çabayı sarf edeceklerini söyledi.