Asgari ücrette sonuç değişmedi

Asgari ücrete işçi tarafının yaptığı itirazı değerlendirmek üzere toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, talep edilen rakamları gerçekçi bulmadı. İşçi tarafını temsilen Hür-İş Başkanı Serdaroğlu “Çalışanlar açlığa ve sefalete mahkum edildi” ifadelerini kullandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 15 bin 750 TL net, 18 bin 103 TL brüt olarak belirlenen asgari ücrete Hür-İşçi Sendikası Federasyonu (Hür-İş) tarafından yapılan itirazı görüşmek üzere toplandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, talep edilen rakamları “gerçekçi” bulmadı, aynı ücreti oylayarak, işveren ve devlet kanadının “evetleri” ile oy çokluğuyla kabul etti.

Toplantıda işçi tarafı, “ardı ardına gelen zamlarla beraber asgari ücretin cebe girmeden eridiğini” savunarak, artmasını talep etti. Ancak devlet kanadı, ortaya konan rakamları “gerçekçi bulmadığını” bildirerek, Aylık brüt 18 bin 103 TL, net 15 bin 750 TL’lik asgari ücreti bir kez daha oylamaya sundu.

Devlet tarafının 4 evet, işveren tarafının 5 evet, işçi tarafının ise 5 hayır oyu ile asgari ücret oy çokluğu ile kabul edildi.

Buna göre, asgari ücret 1 Temmuz 2023’ten itibaren brüt olarak, saatlik 104,44 TL; günlük 835,52 TL; haftalık 4177,61 TL ve aylık: 18,103,00 TL olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Komisyonun bundan sonraki toplantılarda, “asgari ücret kavgasını” ortadan kaldıracak yeni formüller bulunması arzusunu dile getirdi.

“Memur maaşının başlangıç ücretine bu ücretleri yaklaştırabilir, aradaki farkları kapatabiliriz. Bunu disipline edebilmek için bu Komisyon’un sürekli çalışması lazım diyen Taçoy, tüm çalışma hayatına düzenlemeler gerektiğini ifade etti.

İşveren tarafının “destek” talebine de yanıt veren Taçoy, “Personel maliyetlerine teşvik verilmesi şarttır” diyerek, konuyu cuma günü Başbakanlık’ta yapılacak toplantıda ele alacaklarını da bildirdi.

İşçi tarafını temsilen Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da asgari ücrete sendika olarak yaptıkları itirazın Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından reddedilmesinin ardından hükümete tepki gösterdi.

Serdaroğlu, “hükümet edenlerin savunmalarında asgari ücretin başlangıç ücreti olduğunu söylemelerini hayretle dinlediklerini” belirterek, “Hükümet bugün asgari ücretliye ne dedi? Kiralarınızı ödeyemiyor musunuz? ‘Gidin çadırlarda kalın’ dedi. Gıda ihtiyacınızı karşılayamıyor musunuz? ‘Gidin zeytin ekmekle bir ayı geçirin’ dedi. Kısaca çalışanlar açlığa ve sefalete mahkum edildi” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, hükümete “sosyal devlet olma gereğini ne zaman yerine getireceksiniz” diye sorarak, durdurulamayan zamlar karşısında hayat pahalılığının iki ayda bir maaşlara yansıtılmasını talep etti.





“Devlet, asgari ücretliye kira ödemeyin, artacak parayla geçinin diyor. En düşük kira 7 bin TL’den başlıyor. Adeta asgari ücretliye, gidin çadırda kalın ki bu maaş size yetsin diyorlar” ifadelerini kullandı.

“Başlangıç ücreti” olarak tanımlanan asgari ücretin “geçim ücreti” haline geldiğini vurgulayan Serdaroğlu, işyerinde kıdemli olan birçok insanın da hala daha asgari ücret aldığına vurgu yaptı. Serdaroğlu, belirlenen asgari ücretin “başlangıç ücreti” olarak da yetersiz olduğunu ekleyerek, “Hayata tutunmaya çalışan, işe yeni başlayan bir insanın yaşama hakkı yok mu?” diye sordu.

Hayat pahalılığı (HP) ödeneğinin Anayasal bir hak olduğunu söyleyen Serdaroğlu, geçmişte HP %55.76 iken asgari ücrete artış %42 yansıtıldığını anımsatarak, bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu kaydetti ve “Bu kayıp yaratılmasaydı zamanında belki de bugün asgari ücretli %33.32’yi aldığı zaman alım gücü bir nebze de olsa dengede gidecekti” diye konuştu.

Yaşanan fiyat artışlarına işaret eden Serdaroğlu, belirlenen rakamın daha insanların cebine girmeden eridiğini de söyleyerek, istedikleri %42 artışın bile yeterli olmadığını belirtti.

