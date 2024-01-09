Kamusen Başkanı Atan, her gün yapılan zamlara karşı asgari ücretlinin hala 15 bin 750 TL almakta olduğunu ve bir an önce asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini söyledi

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan, “Asgari ücret en az 24 bin olmalı” dedi.

Kamusen Başkanı Metin Atan, Mayıs TV’de yayınlanan Gazete Sohbetleri programında yaptığı açıklamada, insanın onurlu bir şekilde ülkede yaşaması için hayatın ucuzlatılması gerektiğini belirtti.

Atan, ülkede açıklanan hayat pahalılığı oranının yüzde 50.31 olduğuna işaret ederek, asgari ücretlinin akıbetinin ne olacağını merak ettiklerini kaydetti; asgari ücretliye yansıtılacak oranı sordu.

Atan, Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun asgari ücret konusunda ivedi bir şekilde karar alması gerektiğini, bu konuda geç bile kalındığını ifade etti.

Kamusen Başkanı Atan, her gün yapılan zamlara karşı asgari ücretlinin hala 15 bin 750 TL almakta olduğunu, bir an önce asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini söyledi

Türkiye Cumhuriyetinde tek toplantıda asgari ücretin belirlendiğini söyleyen Atan, Türkiye’de asgari ücretin refah payına da endekslendiğini söyledi.

Atan, “bizim ülkemizde bir toplantıyı bile yapmaktan aciziz.” dedi.

Atan, “Kamu görevlisine nasıl yansıyacak hayat pahalılığı rakamı belirlendiyse, asgari ücretliye de gereken önemi vermek zorundasınız, işverenlerin eline bırakmamanız lazım.” ifadelerini kullandı.

İşverenlerin ülkede pahalılık olmadığından bahsedecek kadar kendilerinden geçtiklerini söyleyerek tepki gösteren Atan, sanki biz ayni ülkede yaşamıyoruz, neyin ne kadar pahalı olduğunu görmüyoruz.” dedi.

