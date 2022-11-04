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“Asgari ücreti belirlemenin vakti değil”

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İşverenlere göre asgari ücreti güncelleme için “toplanmanın hiç de vakti değil” çünkü önümüzde seçim var ve siyasiler böyle dönemlerde bonkör

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“Asgari ücreti belirlemenin vakti değil”
  
 
İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, sektörel asgari ücret konusunda herkesin hemfikir olmasına rağmen yasal bir ilerleme olmadığına dikkati çekti.
ArhunSektörel bir ücret uygulaması yok. Bazı sektörlerde yüksek, bazılarında düşük. Haliyle de bu konu, sürekli tartışılır pozisyonda…” dedi.
Metin Arhun’a göre asgari ücreti güncelleme için “toplanmanın” vakti değil çünkü önümüzde seçim var…
Konu hakkında katıldığı tv programında konuşan İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, asgari ücretin yeniden belirlenmesini doğru bulmadığını, belirlenecekse bunun 2022’de 3’üncü güncelleme olacağını, bunu uygun bulmadığını ifade etti.
Seçim dönemlerinde siyasetin daha bonkör olabildiğine işaret eden İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun şöyle dedi;
“Biz asgari ücreti belirliyor olmamıza rağmen tüm ücretler asgari ücrete endeksli değil… Sektörel bir ücret uygulaması yok. Bazı sektörlerde yüksek, bazılarında düşük. Sürekli tartışılır pozisyonda..
Böyle bir ortamda tartışmaktan başka bir şey kalmıyor.
Sektörel belirleme konusunda herkes hem fikir. 3. uyrukta çalışanların ücretlerini belli miktar aşağıda tutalım, deniyor; bunda da herkes hem fikir ama bu konuştuklarımız uygulamaya girmiyor yasal anlamda ve biz de hep tartışma durumunda kalıyoruz…”
 
 
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