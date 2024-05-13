Didinir, sevenlerini yasa boğdu

Lefkoşa bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Haspolat sakinlerinden Didinir ailesinin çınarı Ahmet Didinir bugün vefat etti.

Didinir’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

