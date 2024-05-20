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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısına 18.00’e kadar ara verildi

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısına ara verildi. 2024’ün ikinci asgari ücretini belirlemek üzere sabah toplanan komisyon, saat 18.00’de yeniden toplanacak.

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısına 18.00’e kadar ara verildi
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Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından basına bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, devlet, işveren ve işçi taraflarının masaya farklı rakamlar koyduğunu kaydederek, yapılan değerlendirmelerin ardından gün içinde yeniden bir araya gelineceğini duyurdu. 

Gardiyanoğlu, hükümetin ortaya koyduğu rakamın yüzde 22.98’lik bir artış olduğunu kaydetti.

-Serdaroğlu: “Yüzde 23’i kabul etmeyeceğiz” 

İşçi tarafı temsilcisi, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu da geçen hafta işçiler olarak el uzattıkları yüzde 23’lük artışın hükümet tarafından kabul edilmediğini ancak bugün işverenle yapılan görüşmelerin ardından 22.98’i kabul ettiklerini kaydetti.

Serdaroğlu, “neden geçen hafta o noktada değillerdi? İlla işverenle el mi sıkışmaları gerekiyordu?” diye sordu.

Serdaroğlu, hükümetin bu tutumunu “ciddiyetsizlik” olarak değerlendirdi. 

Yüzde 22.98’i kabul etmeyeceklerini açıklayan Serdaroğlu, yüzde bir refah payı talep ettiklerini, bu nedenle yüzde 24’lük bir artış istediklerini kaydetti. 

Serdaroğlu, bunun bile, hükümet tarafından işçiye fazla görüldüğünü öne sürdü. 

Şu anki tavırlarının yüzde 1 fazla artış için olmadığını belirten Serdaroğlu, amaçlarının herkesin “bu ayak oyunlarını” görmesi olduğunu söyledi.

“Asgari ücretlinin dilenci olmadığını ve istedikleri gibi oynatamayacaklarını” dile getiren Serdaroğlu, işçilere “biat edilmemesi” çağrısında bulundu. 

Serdaroğlu, “bugünkü toplantıda 24 derlerse belirlenir. Belirlenmezse sonrasını hükümet düşünsün.” diye konuştu. 

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