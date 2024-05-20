Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

Bakan Gardiyanoğlu, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda asgari ücreti belirleme kararlılıklarını vurguladı. Toplantıda rakamların ortaya konulacağını kaydeden Gardiyanoğlu, belirlenecek ücretin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024’ün ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla toplandı.

Geçen salı günü yapılan son Komisyon toplantısının ardından bugünkü üçüncü toplantıda, asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 9.30 sıralarında başlayan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp ve diğer yetkililer katıldı.

İşverenler temsilcisi Alp de, savundukları gerçeklerin halen daha masada olduğunu kaydederek, enflasyonist ortamda özellikle küçük işletmelerin yaşayabileceği sıkıntılara dikkat çekti. Alp, geçen hafta sunmuş oldukları yüzde 18 rakamının geçerli olduğunu kaydetti, çıkacak sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hür-İş Başkanı Serdaroğlu da yüzde 27 ile oturdukları masada en alt limit olarak yüzde 25’e indiklerini, ardından temsilcilerle yapılan değerlendirmelerin ardından ise kendilerine sunulan yüzde 23’e el uzattıklarını kaydetti. Serdaroğlu, ancak hükümetin işçinin uzattığı eli tutmadığını savundu.

Bugünkü toplantıda işçinin de işverenler gibi alt limitleri olan yüzde 25’te ısrarcı olduklarını belirten Serdaroğlu, bugün bir noktaya gelmeye çalışacaklarını, bunun uzlaşı olmasını dilediklerini söyledi.

Asgari ücretin belirlenmesini halen daha asgari ücrete artış olarak değerlendirenler olduğunu ifade eden Serdaroğlu, buna tepki göstererek, “asgari ücrete hayat pahalılığının yansıması kadar doğal bir şey olamaz. Bunun doğallıktan çıkartılmasını kabul etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ilk asgari ücretini 12 Ocak’ta brüt 27 bin 587 TL, net 24 bin TL olarak belirlemişti.