banner913
banner932
Gençlere Konut Sahibi Olma İmkan
Gençlere Konut Sahibi Olma İmkan
16 0
Polis, Gazimağusa’da öğrencilere verilen dini eğitimin izinsiz yapıldığının tespit edildiğini duyurdu
Polis, Gazimağusa’da öğrencilere verilen dini eğitimin izinsiz yapıldığının tespit edildiğini duyurdu
15 0
 
Şenkul'dan Öztürk'e hodri meydan
Şenkul'dan Öztürk'e hodri meydan
29 0
Alara Dünya Şampiyonasında Avrupa’yı temsil edecek
Alara Dünya Şampiyonasında Avrupa’yı temsil edecek
11 0
Asgari ücrete yapılan itiraz reddedildi
Asgari ücrete yapılan itiraz reddedildi
37 0
Şampiyon Melekler'in aileleri: Öncelikli beklentimiz anıt mezarların bir an önce yapılması
Şampiyon Melekler'in aileleri: Öncelikli beklentimiz anıt mezarların bir an önce yapılması
17 0
YDÜ , 9 alanda dünyanın en iyileri arasında
YDÜ , 9 alanda dünyanın en iyileri arasında
40 0
banner964

Asgari Ücret Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

banner476

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, Hür-İş’in asgari ücrete itirazı üzerine dün yapılan toplantısında oy çokluğu ile belirlenen asgari ücret, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

banner825
Asgari Ücret Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, Hür-İş’in asgari ücrete itirazı üzerine dün yapılan toplantısında oy çokluğu ile belirlenen asgari ücret, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Net 15 bin 750 TL, brüt 18 bin 103 TL olarak belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanacak.
Devlet tarafını temsilen 4 üye, işçi tarafını temsilen 5 üye ve işveren tarafını temsilen 5 üyenin katıldığı dünkü toplantıda, tarafların görüşlerini sunmasının ardından, Hür-İş’in itiraz ettiği asgari ücret oylamaya sunuldu. Oylamada, asgari ücret Devlet ve işveren tarafının oy birliği ile kabul edildi.
Buna göre, asgari ücret 1 Temmuz 2023’ten itibaren brüt olarak, saatlik 104,44 TL; günlük 835,52 TL; haftalık 4177,61 TL ve aylık: 18,103,00 TL olacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.