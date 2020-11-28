Asgari ücret, gıdaya bile yetmiyor

Ülkede dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3810 TL. Şu anda net 3320 TL olan asgari ücret, günlük gıda harcamasını bile karşılamıyor





Ülkede yapılan araştırmaya göre dört kişilik bir ailede genç erkeğin günlük gıda harcaması 34 TL, ayda 1020 TL ediyor. Genç kadının gıda harcaması 32 TL. O da ayda 960 TL’ye geliyor. 8-19 yaş arası bir genç günlük 36 TL harcayarak gıda ihtiyacını karşılayabilir. 1080 TL’ye denk gelir. 0-8 yaş arası bir çocuğun günlük gıda harcaması ise 25 TL. O da ayda 750 TL eder. Yani dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3810 TL’dir. Şu anda net 3320 TL olan asgari ücret, günlük gıda harcamasını bile karşılamıyor.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki tartışmalardan büyük rahatsızlık duyduğuna işaret ederek, “Kimse çalışanı açlığa mahkum edemez. Milletvekillerini koltuklarında rahat oturtmayız” uyarısında bulundu

Asgari ücretin artırılması talebi karşısında “şok olduk” diyen işveren kesimine de tepki gösteren Serdaroğlu, “Ekmeğe yüzde 25, tüp gaza yüzde 31 zam yapılırken neden şok olmadınız?” sorusunu sordu.

Hür-İş Federasyonu Başkanvekili Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yaşananların kendisini derinden üzdüğünü belirterek, “Bu tartışmaların yaşanmasında en büyük neden Meclis’te bulunan partilerin duyarsızlığıdır. Hükümetin kurulamadığı bir ortamda koltuk kavgasına tutuşan siyasiler, devleti adeta kilitledi. Meclis’te bulunan partileri göreve çağırıyoruz. Başta asgari ücret olmak üzere yaşadığımız sorunların çözümü için bir an önce hükümeti kurun” şeklinde konuştu.

İşveren kesimini de eleştiren Serdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na yönelik toplantı çağrısı karşısında şok olduk diyen işveren kesimine şunu hatırlatmakta fayda var. Yaşanan ekonomik sıkıntının sorumlusu çalışanlar değil, hükümet edenlerdir. ‘Çalışandan daha mağduruz’ demek ne demektir? ‘Asgari Ücretteki artış piyasaların dengesini bozacak’ diyorlar. Peki ne olsun? İşçiler aç mı kalsın? Karın tokluğuna mı çalışsın? Bir lokmaya muhtaç mı olsun? Hakkını isteyen işçiler işsizlikte tehdit ediliyor. Öyle yağma yok. Biz buna fırsat vermeyeceğiz.”



“KÖLELİK SİSTEMİ İSTİYORLAR”

Ahmet Serdaroğlu, “İnsanca yaşamak istiyoruz. Ne yazık ki çalışma hayatında şu anda oluşturmaya çalıştıkları sistem kölelik sistemidir. Oluşturmak istedikleri sistemde sendika yok. Toplu iş sözleşmesi yok. İnsan onuru yok. Ancak kimse unutmasın. Oluşturmak istedikleri bu sistemin karşısında biz dimdik ayaktayız” diyerek, herkesin sağduyulu olması gerektiğini sadece kendilerini değil, çocukların geleceği için de mücadele ettiklerini belirtti.



“İŞVEREN NEDEN ŞOK OLDU?”

“İşveren kesimine soruyoruz. Neden şok oldunuz” diyen Serdaroğlu, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının aylık 3810 TL olduğunu kaydetti.

Hür-İş Federasyonu’nun yaptığı çalışmayı aktaran Serdaroğlu, şunları söyledi:

“Bir insan açken ondan nasıl verimlilik beklersiniz. Federasyon olarak yaptığımız çalışmada bazı rakamlar ortaya koyduk. Dört kişilik bir ailede genç erkeğin günlük gıda harcaması 34 TL, ayda 1020 TL ediyor. Genç kadının gıda harcaması 32 TL. O da ayda 960 TL’ye geliyor. 8-19 yaş arası bir genç günlük 36 TL harcayarak gıda ihtiyacını karşılayabilir. 1080 TL’ye denk gelir. 0-8 yaş arası bir çocuğun günlük gıda harcaması ise 25 TL. O da ayda 750 TL eder. Yani dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3810 TL’dir. Şu anda net 3320 TL olan asgari ücret, günlük gıda harcamasını bile karşılamıyor. Konut, giyim, aydınlatma, ısıtma, ulaşım, sağlık, eğitim, eğlence gibi gereksinimleri ise bu hesapta nerede kaldı? Bunu bize açıklasınlar.”

İşverenin asgari ücretle çalıştırdığı işçinin yüzde 11 prim ödemesini devletin karşıladığını belirten Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“İşçinin primi maaşından çatır çatır kesiliyor. Adalet bunun neresinde. TL yılbaşından bu yana sterlin karşısında yüzde 43 değer kaybetti. Sadece ekim ayındaki değer kaybı yüzde 8.1’i buldu. Ekmeğe yüzde 25, tüp gaza yüzde 31 zam yapıldı. İşveren kesimine Soruyoruz. Bunlara şok olmadılar mı? Şu anda asgari ücret brüt 3 bin 820 TL. 2 Mart 2020 tarihinde 1 Sterlin 8.001 TL idi. Asgari ücret 477.50 sterline denk geliyordu. Bugün sterlin 10.50 TL. Asgari ücret 360.38 sterline denk geliyor. Sadece döviz bazında bakıldığında bile 117.12 sterlin bir kayıp söz konusudur”

