Black Friday’e yoğun ilgi

Dereboyu’nda birçok mağaza Black Friday adı altında birçok üründe indirime gitti



ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk gelen gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul ediliyor. Mağazaların çok erken saatte açıldığı ve geç kapanıp beklenmedik derecede indirimli satış yaptığı gün son yıllarda ülkemizde de değişik isimlerde hayata geçiriliyor.

Efsane Cuma gibi isimler adı altında gerçekleştirilen indirim şölenler dün yine yapıldı. Özellikle Lefkoşa’nın kalbi Dereboyu’nda birçok mağaza Black Friday veya Efsane Cuma adı altında birçok üründe indirime gitti.

Vatandaşlar da bu etkinliğe ilgi göstererek sabahın erken saatlerinden itibaren Dereboyu’ndaki mağazalara giderek alışveriş yaptı.

Dereboyu’ndaki mağazalar dün akşam gece geç saatlere kadar açık kaldığı görüldü. İndirimlerin hafta sonu da devam edeceği kaydedildi.

