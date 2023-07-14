“Asgari ücret en az 20 bin 152 TL olmalı”

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, asgari ücretin brüt en az 20 bin 152 TL olması gerektiğini vurguladı

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, Hayat Pahalılığı oranı asgari ücrete de yansıtılsa net rakamın 15 bin 750 TL değil, 17 bin 532 TL olacağını kaydederek, “Bu uygulamanın yapılmadığı ilk ve tek dönem istikrarlı UBP hükümeti dönemidir” dedi.

Asgari ücretin brüt en az 20 bin 152 TL olması gerektiğini ifade eden Barçın, yerel istihdamı desteklemeye yönelik sadece üretici ve esnafa sigorta prim desteği verilmesi önerisini getirdi.

Barçın, yazılı açıklamasında, önceki akşam belirlenen yeni asgari ücretle ilgili değerlendirme yaparak, alım gücünü korumanın tek yolunun giderlerin ve çalışan ücretlerinin dövize endekslenmesi olduğunu belirtti.

Devrim Barçın, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

“Devlet ve Sosyal Sigortalar Dairesi, ödeme yaptığı tüm çalışan ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yaparken baz aldığı 6 ayda bir Hayat Pahalılığı oranının maaşlara yansıtılması, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren komisyon hiç toplanmadan aynı şekilde Asgari Ücrete de yasa ile uygulanmış olsaydı, bugün Asgari Ücret 20.152 TL (Net 17.532 TL) olacaktı ki bu uygulamanın yapılmadığı ilk ve tek dönem 'İstikrarlı' UBP Hükümeti dönemidir.

UBP'li Bakanlar kendi maaşlarına 6 ayda bir Hayat Pahalılığı oranında artış alırken bu hakkın Asgari Ücretliye verilmemesine yani Bakanlar Kurulu'na gönderilen bu yanlış Asgari Ücrete Bakanlar onay verecek mi hep birlikte göreceğiz.

Hayat Pahalılığı ödeneğinin bir maaş artışı olmadığı ve yüksek enflasyonist dönemlerde, 6 ayda bir verilen Hayat Pahalılığı ödeneğinin daha verilmeden eridiği bir ortamda tek çözüm, tüm giderlerimizin dövize endekslendiği gibi çalışanların ücretlerinin de dövize endekslenmesi ve bu uygulama ile en azından çalışanların alım gücünün korunmasının sağlanmasıdır.”

