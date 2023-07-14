Kıb-Tek 805 milyon TL borçlanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), banka borçlarının kapatılması ve AKSA'ya olan borçlarının ödenmesi için 805 milyon TL (805.000.000 TL) borçlanacak.
Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu'nun,Fasıl 171 Elektrik inkişaf Yasası'nın 18'inci maddesi uyarınca almış olduğu ve önergeye ekli sunulan 10.07.2023 tarih ve HP/273/2023 sayılı kararı ile 11.7.2023 tarih ve 43/2023 sayılı önergeye ekli Borç Yönetim Komitesi kararı doğrultusunda, Kurumun banka borçlarının kapatılmasına ve AKSA'ya olan borçlarının ödenmesine yönelik finansmanın tamamlanması amacıyla, HALKBANK {Türkiye Halk Bankası AŞ )'dan 805.000.000 TL (24 Ay Vade, %24 (Yıllık) Faiz Oranı , %0,25 Kredi Tahsis Ücreti) devlet kefaletine dayalı kredi alınmasına karar verdi” denildi.
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