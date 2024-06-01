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Asgari ücret 124 TL düşürüldü

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İşverenlerin yeni asgari ücrete yaptığı itirazı değerlendirmek için toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücrete yapılan artışı yüzde 23.50’den 22.98’e indirdi. Artıştaki yeni düzenlemeyle 20 Mayıs'ta açıklanan asgari ücrette, brütte 144 TL, nette ise 124 TL düşüş meydana geldi

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Asgari ücret 124 TL düşürüldü
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretine Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası tarafından yapılan itirazı değerlendirmek üzere dün saat 12.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.
Komisyon, asgari ücrete yapılan artışı hükümet ve işverenin oylarıyla yüzde 23.50’den 22.98’e indirdi. İşçi temsilcileri oylamaya katılmadı. 
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini brüt 33 bin 926, net 29 bin 516 TL'ye olarak açıkladı.
Artıştaki yeni düzenlemeyle 20 Mayıs'ta açıklanan asgari ücrette, brütte 144 TL, nette ise 124 TL düşüş meydana geldi. 
1 Mayıs 2024 itibarıyla geçerli asgari ücret şu şekilde oldu: 
“Saatlik: 195.72 TL, günlük: 1565.81 TL, haftalık: 7829.07 TL, aylık: 33926.00 TL.”
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 20 Mayıs’ta yaptığı toplantının ardından yeni asgari ücreti devlet ve işçi taraflarının onayı ile net 29 bin 640 ve brüt 34 bin 70
 
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