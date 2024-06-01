“İnsafsızlık"

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda yapılan pazarlığı eleştirdi ve bunu “insafsızlık” olarak nitelendirdi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu İşçi Tarafı Temsilcisi, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin düşürülmesine tepki göstererek, “Artık diyecek bir şey yok. Halk takdir edecek.” şeklinde konuştu.

Düşüşün "ucuz et getirilecek olmasından kaynaklandığını" söyleyen Serdaroğlu, 120 TL için Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda yapılan pazarlığı eleştirdi ve bunu “insafsızlık” olarak nitelendirdi.

Serdaroğlu, tarihte ilk defa böyle bir olay yaşandığını ileri sürerek, hükümetin asgari ücretliyi ne kadar düşündüğünün görüldüğünü ifade etti ve “asgari ücretlinin cebindeki 120 TL’yi bile almaya tenezzül ediyorlar.” dedi.

Serdaroğlu, işveren tarafının itirazlarını değerlendirmek üzere toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda oy çokluğuyla net asgari ücrette 124 TL’ye denk gelecek düşüş yapılmasının ardından toplantıyı terk ederek, basına açıklamalarda bulundu.

- “Böyle bir tiyatroya dahil olmak istemedik”

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu asgari ücrette yaklaşık 120 TL’lik düşüş için Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yeniden toplanarak düzenleme yapmasını eleştirerek, hükümet ve işveren taraflarının bu düşüşle piyasanın ucuzlayacağına ve işverenin rahatlayacağına inandığını savundu.

Düşüşün ithal edilecek etin daha ucuz olacağı değerlendirilmesiyle yapıldığını öne süren Serdaroğlu, işçi tarafı olarak “böyle bir tiyatroya dahil olmak istemediklerini”, bu nedenle oylamaya katılmadıklarını kaydetti.

Serdaroğlu, asgari ücretin sadece gıda üzerinden belirlenemeyeceğini; kira, su gibi giderlerin de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Halkın yaşananları görmesi gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, “Bu memleket böyle yönetilemez. Asgari ücretin artmasını istemezseniz hayat pahalılığını önleyeceksiniz, denetimi yapacaksınız.” diye konuştu.

