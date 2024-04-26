"Artık yeter diyen herkesi eyleme çağırıyoruz"

Hükümeti protesto etmek için bugün yürüyüş yapacak olan sendikalar, “artık yeter” diyen herkesi eyleme katılmaya çağırdı

Sendikalar, örgütler ve siyasi partiler, bugün Lefkoşa’da hükümeti protesto etmek için yürüyüş yapacak. Yürüyüş, Dereboyu'nda saat 18.00’de başlayacak ve Meclis önünde tamamlanacak.

Eylemi düzenleyen 32 sendika, örgüt ve siyasi parti, dün düzenledikleri basın toplantısında, “Yoksulluğa, hırsızlığa, çözümsüzlüğe karşı, ülkemizde yaratılan bataklığa, yolsuzluğa, sahtekârlığa karşı isyanımızı, tepkimizi, taleplerimizi ortaya koymak üzere eylemde olacağız” diyerek hükümeti istifaya çağırdı.

Basın toplantısında söz alan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, bugün saat 18.00’de Dereboyu'nda protesto yürüyüşü yapacaklarını ve bunun bir başlangıç olacağını belirtti.

Amaçlarının, ülkedeki toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve Kıbrıs sorununa federal yapıda bir çözüm bulunmasına destek belirtmek olduğunu ifade eden Maviş, hükümeti de istifaya çağıracaklarını söyledi.

Maviş, vatandaşın 675 TL borcu olunca elektriğinin kesildiğini ancak 56 milyon TL borcu olan havalimanı işletmecisine faiz indirimi ve taksit yapıldığını belirterek, bu şirkete imtiyaz tanınmasına karşı sokakta olacaklarını, Kıb-Tek için de yürüyeceklerini kaydetti.

Diploma ve diğer suçlar kapsamında korunanlara, haksız menfaat soruşturmasının durdurulması veya yavaşlatılmasına, Hükümetin olayı kapatma girişimlerine karşı eylemde olacaklarını ifade eden Maviş, “Temiz bir toplum için yürüyeceğiz” dedi.

Ülkede hastane, okul, yol, polis, öğretmen, altyapı ihtiyacı varken, külliyenin israf olduğu görüşünü belirten Maviş, nüfus ve vatandaşlık politikası olmamasına, vatandaşa sağlık eğitim hizmeti verilememesine ve vergi adaletsizliğine karşı yürüyeceklerini söyledi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de ortak basın açıklamasını okudu. Eylem, 32 örgütün, yürüyüşte, ülkede yaratılan düzene karşı tepki ve talepleri ortaya koyacaklarını söyledi.

Ülkede diploma, elektrik, imar, altyapı, tarım, doğal kaynaklar, üretim, kara para gibi konularda sıkıntılar yaşandığını, rantlar elde edildiğini ifade eden Eylem, Türkiye’nin ülkeye müdahalelerde bulunduğunu savundu, düzeni ve sistemi eleştirdi.

Federal çözümün büyük önem taşıdığını, artık Kıbrıs Türk toplumunun iradesine sahip çıkması ve saygı duyulması gerektiğini belirten Eylem, “artık yeter” diyen herkesi eyleme katılmaya çağırdı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), de Lefkoşa’da yapılacak yürüyüşe destek belirtti.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Artık yeter demek için yarın (bugün) sokaktayız. Yolsuzluğa, yoksulluğa ve yoklaşmaya karşı yürüyoruz. Adil, temiz, dürüst ve hakça bir yönetim için hepimize dayatılan kirliliğe karşı ses veriyoruz. Çözüm, özgürlük ve çocuklarımız için bir kez daha ayağa kalkıyoruz” dedi.

