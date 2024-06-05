Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, İsias davasıyla ilgili "Artık çocuklar ölmesin. Olası kast istiyoruz, suçlular hapislerde çürüsün istiyoruz” dedi

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, İzmir’de yayın yapan Son Mühür adlı yayın kuruluşunun canlı yayınına katıldı.

Adıyaman’daki dava sürecini anlatan Karakaya, İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nin mahkeme kararı ile yeni bir bilirkişi raporu hazırlayacağını hatırlattı.

Karakaya, “Bilirkişi raporu 12 Haziran’a yetişmez. Adli tatil sonrasına yetişir büyük olasılık. Gazi Üniversitesi raporunda ciddi hatalar yapıldı. Biz de önemli isimlerden raporlar aldık. hepsi birbirine denkti. Gazi raporunda bunlar yoktu o yüzden mahkeme yeni rapor istedi” dedi.

Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Adalete olan inancımızı yitirmedik, yitirmek istemiyoruz. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz.

Suçsuz kimsenin yargılanmasını istemedik, suçlular cezalansın istiyoruz.

Adalet bilimle gelecek dedik, gelecek. Gerçekler ortada… 16 saniyede 59 kolon çöktü, kraker gibi göçtü. Demir kalitesi eksik, beton kalitesi eksik, yanlış ne varsa yapmışlar. 9 Eylül Üniversitesi, gerçekleri gösteren bir rapor hazırlayacaktır,. Mahkemenin istediği gibi bir rapor hazırlayacaktır” diye konuştu.

Kamu görevlilerine soruşturma izni verildiğini, iki ceza davasının birlikte yürütülmesini beklediklerini ifade eden Karakaya, “Bu binanın oluşumunu sağlayan, yapılmasına göz yuman kim varsa, gerçek cezalarını almak zorundadır. Çocuklarımızın çalınan geleceğine karşı, bir şeyler yapmak zorundayız. Artık çocuklar ölmesin. Olası kast istiyoruz, suçlular hapislerde çürüsün istiyoruz” diye ekledi.

