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Haspolat Arıtma Tesisi üzerine güneş enerji santrali

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Haspolat Arıtma Tesisi üzerine güneş enerji santrali
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre Lefkoşa Türk Belediyesi yerel yönetimler adına bir ilke adım atma noktasına ulaştığı bildirildi.
Bize ulaşan bilgilere göre, LTB ile Avrupa Birliği fonu işbirliğiyle önemli bir proje daha hayat bulma noktasına gelindi.
Hazırlanan projeler sonucunda Haspolat Arıtma Tesisi üzerine Avrupa Birliği fonu ile güneş enerji santrali oluşturmak için ihale süreci başlamış durumda.
Bu tesis için 4 Temmuz’a kadar firmaların ihaleye teklif verebilecekleri bildirilirken, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yaptığı her işte sürdürülebilirlik ilkesini kendisine kılavuz edinmeleri neticesinde, yoğun bir teknik hazırlık sonrası bir mega proje daha başlamış durumda.
Ülkemizdeki kentlerin birçoğunun alt yapı problemleriyle boğuşurken, LTB’nin bu mega projeyle elektrik üretimine katkı koyması dikkat çekici.
 
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