“Artık bir sokum insan olun”

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, yaşam evi projesinin bir türlü ilerleme kaydetmemesine tepki gösterdi

2014 yılında temelleri atılan ve 2020 yılında inşaatı tamamlanan, engelli bireylere 7/24 yatılı bakım hizmeti verecek ilk tesis olacak olan Engelsiz Yaşam Evi binası hala atıl durumda.

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, yaşam evi projesindeki sıkıntıları paylaşarak hükümete sert eleştirilerde bulundu.

EYDD, başlatılan projenin bir türlü ilerleme kaydetmemesi ve yaşam evi için ayrılan bütçenin belirsizliği nedeniyle hükümete karşı büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını kaydetti. Dernek, yaşanan gelişmeler ve projenin durumuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği'nin açıklamasının tamamı şöyle:

BİR SOKUM……….

2024 yılının herkese sağlık ve huzur dileyerek başlamak istedim.

Yaşam Evi için daha önceki feryatlarıma bir yenisini eklemek ve geçtiğimiz yıl olan gelişmeleri aktarmak istedim.

Bina bittiydi, soygun olduydu, tadilat projesi hazırlandıydı, ihaleye çıktıydı, bütçesi bulunduydu, Sn. Hasan Taçoy yasasını hazırladıydı, Sn. Üstel kabul etmediydi, Taçoy gittiydi, Sn. Gardiyanoğlu geldiydi, lambaları Aralık'ta yakacaktı derken olduğumuz yerde saymaktayız.

Vakıflar, Merkez Bankası ve Çalışma Bakanlığı ile imzalanan protokolde tüm bu sorunlar giderilecek ve açılması için gerekli kadro, görev tanımları, bütçesi, EYDD’ın üstlendiği iç donanım için Çalışma Bakanlığı bünyesinde bir YK kuruldu. İlk 3 hafta toplantılar heyecan, enerji ve umutla devam etti. Sonra sorunlar, iletişimsizlik, ihaleye çıkacaktı, çıktıydı, çıkmadan diğer planlamalar yapılamaz derken koptuk ve önemli sorumluluklar alan taraflarda da gitti. KEİ temsilcisi Sn Ömer Cihan görevinden ayrıldı, Sn İbrahim Benter görevinden alındı. Biz yine Bakanlıkla baş başa kaldık..

Soygundan doğan hasarın bedeli 400,000.- USD civarı öngörülmüş ve bütçesi de Merkez Bankası tarafından karşılanacağı belirtilmiştir..ama halen İhale Komisyonundan bir netice çıkmamıştır.

Takdirde 4 sene önce yapılan bütçe çalışmalarında, tam kapasite çalıştığı takdirde aylık giderin 600,00.-TL civarında olarak hesaplanıp, 2023 yılında yarı kapasite olsa bile açılsın dediğimiz aylık gider 2,000,000.-TL civarı olmuştur. Yeni asgari ücretle bu rakam da yukarılara çıkmıştır.

EYDD söz verdiği iç donanımını, yataklar, havlular, ofis mobilyaları, tabak çanak, ütü, bulaşık makinesi, dış mobilyalar, yani evinizde tüm ihtiyaç olan malzemeler aldık, eski ETİ ambarları olan Vakıflar İdaresinin kontrolünde olan bir depoya koyduk. Belki de kumaş olanlar çürümeye veya fareler tarafından kemirilmeye başlanmıştır.

BİR SOKUM nedir derseniz;

Artık BİR SOKUM VICDANINIZ olsun da gözümüzün içine soka soka harcadığınız bu ülkenin gelirlerinden bu farklı gelişen ve ihtiyacı olan ve yıllardır burayı bekleyenler için bulun be bu aylık gideri de açın be artık!

Artık BİR SOKUM UTANCINIZ olsun da engellinize, ihtiyaçlınıza, yaşlınıza, dar gelirlinize bir faydanız olsun be!

Artık BİR SOKUM İLGİNİZ olsun da Çocuk yuvasında eksik kadro ile kimsesiz bebeklere çocuklara bakan annelerin şartlarını, çocuklar için binanın fiziki şartlarını elden geçirin be!

Artık BİR SOKUM ŞEVKATLİ olun da bir ülkenin geleceği olan ve SOS’den çıkıp Gençlik Evlerine yerleştirilen genç erkek ve kızlarımızın ne şartlarda hayatlarına devam ettikleri, hangi bağımlılıkları edindiklerini, psikolojilerinin ne durumda olduğunu öğrenip onları bağrınıza basın be!

Artık BİR SOKUM HEVESLİ olun da bu sonsuza dek yaşatacağınız devletin çocuklarının eğitim, okul binaları, beslenmeleri, evlerde yaşam şartları, gelecekteki hayalleri ile ilgilenin be!

Artık BİR SOKUM İSTİKRARINIZ olsun da bu gençliğin ve toplumun, sizin yarattığınız bu güvensiz, uyuşturucu tuzağı, taciz, tecavüz, soygun dolu bu güzelim ülkeyi suçlulardan temizleyin be! O Mecliste oturun da biraz yasa yapın be!

Artık BİR SOKUM İTİBARINIZ olsun da bu güzelim ülkeyi eğitim adası, turizm adası yerine, yolsuzluk, rüşvet, yolları döküm saçım olan karanlık işlerin ve karanlık yolların olduğu bu girdaptan, O Mecliste oturun da yasalar yapıp kurtarın da hem Anavatana hem Güneye hem de yabancılara rezil olmayalım be!

Artık BİR SOKUM AÇGÖZLÜLÜĞÜ ve EGO’nuzdan vazgeçip, dışkı içinde bıraktığınız denizlerimizi, oyduğunuz dağları, yaktığınız ormanlarımıza sahip çıkın be!

Artık BİR SOKUM İNSAN OLUN BE…….