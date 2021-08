Arslan Coin Center Ltd. Lefkoşa’da ikinci ofisini de açtı

Genç iş insanı Arslan Group Of Companies Direktörü Ali Arslan’ın 2020 eylül ayında kurmuş olduğu Arslan Coin Center Ltd. adındaki şirketi büyümeye devam ediyor. 21 yüz yılın sektörü olarak adlandırılan kripto para alım satım şirketi olan Arslan Coin Center Ltd. Amerika ve Londra’da yaptığı yatırımları üzerine Kuzey Kıbrıs’ta da yatırımlarına devam ediyor.



Şirket, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesine açtığı ikinci ofisi ile tüzel kişilere ve kurumsal şirketlere kripto para alım satım hizmeti vermeye ve istihdam yaratmaya devam ediyor.

Sektörün çok büyük bir pazar olduğuna vurgu yapan Arslan Coin Center Ltd. direktörü Ali Arslan, mevcut ekonomik şartlarda mal sahibi olmanın imkansız hale geldiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin ve halkının bu fırsatı avantaja çevirmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kripto para avantajlarından bahsederken uluslararası, kişiler arası ticaret ve ödeme sistemi olarak kullanıldığını söyledi. Kripto para konusunda güvenin ve güvenliğin en üst seviyede olduğunu belirten Arslan, avantajları kadar dezavantajlarının da olduğuna ve dolandırma riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Arslan, kripto paraya yatırım yapacak kişilerin uluslararası şirketlerle veya yerli firmalar aracılığıyla yatırım yapmaya davet etti.