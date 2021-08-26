Devlet değil, belediye değil, muhtarlık yaptırdı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde her geçen gün bozulan anayollarımız nedeniyle sürücü vatandaşlarımız adeta perişan olurken, vatandaşların yollarla ilgili şikayetlerine devlet değil, muhtarlık duyarlılık gösterdi.



Bize ulaşan bilgilere göre, Gazimağusa bölgesi köylerinden biri olan Yeni Boğaziçi’ne bağlı Akova köyünün dışından geçen İskele-Yonca Kavşağı anayolu üzerinde oluşan çökmelere Akova Muhtarlığı duyarsız kalmayarak yolun çok bozulan bazı yerlerine asfalt döktürdü.

Özellikle köye yakın olan anayolun bir kısmında yer yer yarım metre genişliğinde 10 cm derinliğinde oluşan çökmelere Akova Muhtarı Osman Şingirli’nin girişimleriyle Karayolları Dairesi’nden bir ekibin asfalt getirerek bu çökmeleri kapatma çalıştıkları bildirildi.

Bu yapılan çalışmanın ilerleyen günlerde daha geniş çaplı olması gerektiğini dile getiren bazı vatandaşlarımız ise “Muhtarın girişimiyle birkaç çukurun doldurulması ile çözümlenecek bir sorun değil. Daha kapsamlı bir çalışma yapılması şart” diyerek yetkilileri kış gelmeden müdahale edilmesi konusunda göreve davet ettiler.

