Arpada fiyat tartışması

Tüketiciler Derneği, arpanın kilo fiyatını 5.5 TL olarak belirlendiğini açıkladı ancak Çiftçiler Birliği bu konuda herhangi bir mutabakat olmadığını vurguladı



Toprak Ürünleri Zaire Fiyatları Danışma Heyeti’nin arpa ve buğday fiyatlarını kiloda 5.50 TL ve 6.00 TL olarak belirlediği bildirildi. Açıklamayı, heyette yer alan Tüketiciler Derneği'nin Başkanı Hasan Y. Işık duyurdu. Ancak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Ürünleri Zaire Fiyatları Danışma Heyeti’nin önceki gün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda toplandığını belirterek, toplantıya Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Müsteşar Emirali Deveci’nin katıldığını, çiftçilerle de fiyatlarda mutabık kalındığını kaydetti.

Öte yandan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, zahire fiyatlarının henüz tespit edilmediğini belirterek, kimsenin Çiftçiler Birliği adına açıklama yapma yetkisi olmadığını kaydetti.

Tarım Bakanlığı veya Toprak Ürünleri Kurumu’nun da arpa fiyat konusunda bir açıklamada bulunmadığını belirten Çiftçiler Birliği, Zahire Fiyatı Danışma Heyeti’nde yer alan Tüketiciler Derneği’nin kamuoyuna yaptığı açıklamayı eleştirdi. Çiftçiler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık’ın Çiftçiler Birliği’nin itibarını zedeleyen açıklamalar yaptığı savunuldu.

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Sayın Işık, çiftçilerle fiyatlarda mutabık kalındığını kaydetmiştir. Karşılıklı görüşmeler ve istişarelerin yapıldığı bir ortamda her kesim maliyet, dünya piyasası ve ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak görüşlerini belirtmiştir.

Şu ana kadar ne alım ne satış fiyatları konusunda herhangi bir mutabakat söz konusu değil. Sayın Işık’ı, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin itibarını zedeleyici bu tarz beyanatlardan uzak durmaya davet eder, her türlü yasal hakkımızın da saklı olduğunu bildiririz. Üreticilerimizin haklarını sonuna kadar savunacağımızı bir kez daha belirtir, Çiftçiler Birliği adına hiç bir kimsenin açıklama yapma yetkisi olmadığını bir kez daha belirtiriz.”

