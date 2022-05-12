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“Engelli istihdamının yapılmaması devlet eksikliği”

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Meclis Başkanı Töre, 16 yıl boyunca kamuya engelli istihdamının yapılmamasının üzüntü kaynağı olduğunu ve bunun bir “devlet eksikliği, icraat eksikliği ve hatta insani eksiklik” olduğunu söyledi

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“Engelli istihdamının yapılmaması devlet eksikliği”
 
 
 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti.
Kabulde, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Yücetürk, federasyonun oluşumundan ve bugüne kadarki çalışmalarından bahsederek,  ülkedeki engellilerin yaşadığı sorunları ve ihtiyaçlarını içeren 15 maddelik taleplerini içeren dosyayı Meclis Başkanı Töre’ye sundu.
Meclis Başkanı Töre, kabulde yaptığı konuşmasında, ülkede engellilerin yaşadığı sorunların önemine ve her ailede bir engelli bireyin olduğuna dikkat çekerek, devletin hizmetlerinde bu engelli bireylerin özel durumlarından dolayı ayrıcalıklı davranması gerektiğini ifade etti.
Federasyonun engelli bireylerin yaşadığı sorunları derleyerek, devlet yetkililerinin dikkatine getirmesinin büyük önem arz ettiğini belirten Töre, kendilerinin de engelliler hakkında hükümetten veya milletvekillerinden gelecek olan yasaların komitelerde görüşülmesine veya Meclis’e sevkine öncelik vereceklerini söyledi.
Töre, yasada istihdam oranı belirtilmiş olmasına rağmen, 16 yıl boyunca kamuya engelli istihdamının yapılmamış olmasının bir “üzüntü kaynağı” olduğuna işaret ederek, bunun bir “devlet eksikliği, icraat eksikliği ve hatta insani eksiklik” olduğunu söyledi ve “Engelli insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onları topluma kazandırmak bizim insani görevimizdir” dedi.
Federasyon Başkanı Yücetürk ise, Federasyon olarak, her yıl engelliler haftasında, ülkedeki engellilerin var olan sorunlara dikkat çekmeye çalıştıklarına işaret ederek, çalışmaları sonucunda çıkan “Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası” sayesinde bazı sorunlarının çözüldüğünü ancak sorunların büyük bir kısmının halen daha çözülmemiş olduğunu kaydetti.
Sorunlarının en acillerinin “Engelli Dairesi’nin kurulması, Özel Eğitim Yasası tasarısının Mecliste yasalaşması, istihdamın önünün açılması, ulaşım ve dolaşım sıkıntıları olduğunu” ifade eden Yücetürk, engelli kişilerin haklarına dair Birleşmiş Milletler bildirgesinin, Meclis’te yasalaşmasının ardından 12 yıl geçtiğini ancak halen daha tüzüğünün yapılamadığına değindi.
 
 
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