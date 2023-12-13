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Arpa yüklü kamyon devrildi

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Pamuklu Kumyalı anayolunda arpa yüklü bir kamyon devrildi, sürücü yaralandı

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Arpa yüklü kamyon devrildi
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Karpaz bölgesinde, Pamuklu ile Kumyalı arasındaki ana yolun ilk kilometresinde arpa yüklü bir kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü yaralanırken yol da bir süre trafiğe kapatıldı.
Dün saat 12.00 sıralarında, Pamuklu - Kumyalı ana yolunun birinci kilometresinde, 51 yaşındaki Osman Korkmaz, yönetimindeki THK 793 arpa yüklü kamyonla Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkıp tekrar yola girmek istediği sırada sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu yaralanan kamyon sürücüsü Osman Korkmaz’ın, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.
Kaza sonrası Kumyalı - Pamuklu Kavşakları arası yol bir süre trafik akışına kapatıldı. Ulaşım Mehmetçik köy dahilinden sağlandı.


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