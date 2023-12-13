Havaalanındaki bavul hırsızlığında akıl almaz planlar ortaya çıkıyor. Tutuklu bulunan zanlılarından Serdar Atıcı’nın eşi olan Meryem Atıcı’nın casinolara giden zengin turistlerin ismini öğrenip, eşine söylediği, eşinin de o kişilerin valizlerinden hırsızlık yaptığı tespit edildi

KKTC Havaalanı'nda 2023 yılının Eylül- Kasım ayları arasında meydana gelen hırsızlık olaylarına bağlı olarak Demirhan Polis Karakolu ekiplerinin gerçekleştirdiği 'Check In' operasyonunda tutuklanan Serdar Atıcı, Halil Yalçınkaya ve zanlı Ali Varan’ın ardından suçla bağlantılı Meryem Atıcı da tutuklandı. Serdar Atıcı’nın eşi olan Meryem Atıcı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Meryem Atıcı’nın bir şahıs aracılığı ile Casinolara giden zengin turistlerin ismini öğrenip, eşine söylediği, eşinin de o kişilerin valizlerinden hırsızlık yaptığı açıklandı.

Polis dün mahkemede olguları aktardı.

Polis, Havaalanı'nda yolcu gidiş bölümünde İstanbul Handling şirketinde bagaj toplama görevlisi olarak çalışan Serdar Atıcı, Halil Yalçınkaya ve zanlı Ali Varan’ın yolculara ait valizlerden değerli eşya, para ve takı çaldıkları gerekçesiyle tutuklandıklarını anımsattı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Meryem Atıcı’nın da suçla bağlantısı görülerek, tutuklandığını belirtti. Polis, Atıcı çiftinin evinde yapılan aramada 10 milyon TL değerinde takı ve değerli eşyalar bulunduğunu hatırlattı. Polis, Meryem Atıcı’nın casinolara yurt dışından oyuncu getiren ve cankıt adı verilen bir komisyoncu aracılığı ile maddi durumu iyi olanların isimlerini öğrendiğini, bu isimleri Serdar Atıcı’ya söylediğini açıkladı. Polis, Serdar Atıcı’nın da aldığı isimlerin valizlerini barkod okuyucu ile tespit edip, açarak, değerli eşyaları ve paraları çaldığını belirtti.

Polis memuru soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs daha olduğunu, ayrıca Serdar Atıcı, Halil Yalçınkaya ve zanlı Ali Varan’ın tutukluluğunun devam ettiğini belirterek, Meryem Atıcı’nın 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, suçsuz olduğunu söyledi. Zanlı, “3 gün tutuklu kalmak istemiyorum. İşlemediğim bir suçtan dolayı hücrede kalmak istemiyorum. Hayatımda cankıt ismini ilk kez mahkemede duygum, bu olaylarla ilgim yok” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

