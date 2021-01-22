Armut ve pazıda limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, 15-21 Ocak tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimlerde, 2 ithal üründe limit üstü koruma ürünü, 1 yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu.
Daireden yapılan açıklamada, ithal ürünlerden 24 numuneden 22’sinin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunduğu bildirildi.
Erkan Gök’e ait armutta (Margarit) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği, ürünün firmanın isteği üzerine imha edildiği belirtilen açıklamada, Halil Kasap Paz. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği için ürünün firmanın isteği üzerine imha edildiği kaydedildi.
Yerli ürünlerden 12 numuneden 11’inin temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunduğu kaydedilen açıklamada, Mağusa sakinlerinden Serdar Öztürk’e ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünün imha edildiği ifade edildi.
|22 Ocak 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|2
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|3
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Armut Ank.
|Limit Üstü
|4
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|5
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|6
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|7
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Sarımsak
|Temiz
|8
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|9
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|10
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|11
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Ananas
|Temiz
|12
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Kivi
|Temiz
|13
|Şetar Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|14
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|15
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|16
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma G.S
|Temiz
|17
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|18
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Ank.
|Temiz
|19
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|20
|Erkan Gök
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|21
|Erkan Gök
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|22
|Erkan Gök
|İthal
|Armut Margarit
|Limit Üstü
|23
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Soya Fasulyesi Küsbesi
|Temiz
|24
|Helvasan Tic.
|İthal
|Susam
|Temiz
|25
|Hatice Aslan
|Mağusa
|Golyandro
|Temiz
|26
|Serdar Öztürk
|Mağusa
|Pancar
|Temiz
|27
|Serdar Öztürk
|Mağusa
|Maydanoz
|Temiz
|28
|Serdar Öztürk
|Mağusa
|Pazı
|Limit Üstü
|29
|Arif Kargı
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|30
|Arif Kargı
|Tatlısu
|Yeşil Çarli Biber
|Temiz
|31
|Fatma Akçam
|Gaziveren
|Maydanoz
|Temiz
|32
|Fatma Akçam
|Gaziveren
|Nane
|Temiz
|33
|İbrahim Kırmızıgil
|Akdeniz
|Dereotu
|Temiz
|34
|İbrahim Kırmızıgil
|Akdeniz
|Ispanak
|Temiz
|35
|Akdeniz Tarım Ltd.
|Tepebaşı
|Kabak
|Temiz
|36
|Akdeniz Tarım Ltd.
|Tepebaşı
|Salatalık
|Temiz