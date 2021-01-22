Armut ve pazıda limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, 15-21 Ocak tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimlerde, 2 ithal üründe limit üstü koruma ürünü, 1 yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, ithal ürünlerden 24 numuneden 22’sinin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunduğu bildirildi.

Erkan Gök’e ait armutta (Margarit) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği, ürünün firmanın isteği üzerine imha edildiği belirtilen açıklamada, Halil Kasap Paz. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği için ürünün firmanın isteği üzerine imha edildiği kaydedildi.

Yerli ürünlerden 12 numuneden 11’inin temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunduğu kaydedilen açıklamada, Mağusa sakinlerinden Serdar Öztürk’e ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünün imha edildiği ifade edildi.



22 Ocak 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz 2 Halil Kasap Paz. İthal Cennet Meyvesi Temiz 3 Halil Kasap Paz. İthal Armut Ank. Limit Üstü 4 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz 5 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz 6 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz 7 Köşe Tic. Ltd. İthal Sarımsak Temiz 8 Köşe Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz 9 Köşe Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz 10 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz 11 Köşe Tic. Ltd. İthal Ananas Temiz 12 Köşe Tic. Ltd. İthal Kivi Temiz 13 Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz 14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz 15 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz 16 SVS Tic. Ltd. İthal Elma G.S Temiz 17 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz 18 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz 19 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz 20 Erkan Gök İthal Elma Golden Temiz 21 Erkan Gök İthal Elma Stk. Temiz 22 Erkan Gök İthal Armut Margarit Limit Üstü 23 Holly Grains Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz 24 Helvasan Tic. İthal Susam Temiz 25 Hatice Aslan Mağusa Golyandro Temiz 26 Serdar Öztürk Mağusa Pancar Temiz 27 Serdar Öztürk Mağusa Maydanoz Temiz 28 Serdar Öztürk Mağusa Pazı Limit Üstü 29 Arif Kargı Tatlısu Domates Temiz 30 Arif Kargı Tatlısu Yeşil Çarli Biber Temiz 31 Fatma Akçam Gaziveren Maydanoz Temiz 32 Fatma Akçam Gaziveren Nane Temiz 33 İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Dereotu Temiz 34 İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Ispanak Temiz 35 Akdeniz Tarım Ltd. Tepebaşı Kabak Temiz 36 Akdeniz Tarım Ltd. Tepebaşı Salatalık Temiz





