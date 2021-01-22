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Armut ve pazıda limitüstü kalıntı

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Armut ve pazıda limitüstü kalıntı
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Tarım Dairesi, 15-21 Ocak tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimlerde, 2 ithal üründe limit üstü koruma ürünü, 1 yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, ithal ürünlerden 24 numuneden 22’sinin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunduğu bildirildi.

Erkan Gök’e ait armutta (Margarit) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği, ürünün firmanın isteği üzerine imha edildiği belirtilen açıklamada, Halil Kasap Paz. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği için ürünün firmanın isteği üzerine imha edildiği kaydedildi.

Yerli ürünlerden 12 numuneden 11’inin temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunduğu kaydedilen açıklamada, Mağusa sakinlerinden Serdar Öztürk’e ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünün imha edildiği ifade edildi.
 

    22 Ocak 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
  İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz
2 Halil Kasap Paz. İthal Cennet Meyvesi Temiz
3 Halil Kasap Paz. İthal Armut Ank. Limit Üstü
4 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
7 Köşe Tic. Ltd. İthal Sarımsak Temiz
8 Köşe Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
9 Köşe Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
10 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
11 Köşe Tic. Ltd. İthal Ananas Temiz
12 Köşe Tic. Ltd. İthal Kivi Temiz
13 Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Elma G.S Temiz
17 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
18 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz
19 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
20 Erkan Gök İthal Elma Golden Temiz
21 Erkan Gök İthal Elma Stk. Temiz
22 Erkan Gök İthal Armut Margarit Limit Üstü
23 Holly Grains Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
24 Helvasan Tic. İthal Susam Temiz
25 Hatice Aslan Mağusa Golyandro Temiz
26 Serdar Öztürk Mağusa Pancar Temiz
27 Serdar Öztürk Mağusa Maydanoz Temiz
28 Serdar Öztürk Mağusa Pazı Limit Üstü
29 Arif Kargı Tatlısu Domates Temiz
30 Arif Kargı Tatlısu Yeşil Çarli Biber Temiz
31 Fatma Akçam Gaziveren Maydanoz Temiz
32 Fatma Akçam Gaziveren Nane Temiz
33 İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Dereotu Temiz
34 İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Ispanak Temiz
35 Akdeniz Tarım Ltd. Tepebaşı Kabak Temiz
36 Akdeniz Tarım Ltd. Tepebaşı Salatalık Temiz

 
 
 

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