YDÜ, bilimsel makalelerde fark attı

Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC üniversitelerinin 2023’te kaleme aldığı bilimsel makalelerin yarısını tek başına üretti

Yakın Doğu Üniversitesi, 2023 yılında, dünyanın saygın bilimsel dergilerinde yer bulan 1740 makale ile KKTC üniversitelerinin yayımladığı makalelerin yüzde 48.3’üne kaynaklık etti. Yakın Doğu Üniversitesi, Web of Science ve Scopus’ta taranan yüksek etki derecesine sahip bilimsel dergilerde yayımladığı makaleler ile öğretim üyesi başına 2.86 makale ortalaması yakaladı.6 Şubat 2024 tarihi itibariyle KKTC geneline bakıldığında, tüm üniversitelerin 2023’te yayımladığı bilimsel makalelerin sayısı ise 3.606 olarak gerçekleşti. 1740 makale ile bilimsel üretkenlikte açık ara bir şekilde KKTC’nin en iyi üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi, toplam makale üretiminin neredeyse yarısına imza attı. İkinci sıradaki üniversitenin makale sayısı ise 717 olurken üçüncü sıradaki üniversite ise aynı dönemde 520 bilimsel makale üretti. İlerleyen günlerde yayın istatistiklerinin güncellenmesi ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin makale sayısının 1750-2000 bandına yerleşmesi bekleniyor.Nitelikli bilimsel makale üretiminin, bir üniversite olma vasfının temel göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bilim insanlarımızın imzasını taşıyan makale sayısının işaret ettiği üretkenlik, aynı zamanda ülkemizin, bilimsel ve toplumsal ilerlemesine yaptığımız katkının da çok değerli bir göstergesidir” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası pek çok yükseköğretim derecelendirme kuruluşu tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildiğini hatırlatan Prof. Dr. Günsel, “Sahip olduğumuz bilimsel üretkenlikle, Aralık 2023’te ODTÜ URAP tarafından, Türkiye üniversiteleri arasında en iyi ilk 10 üniversite ve en iyi iki vakıf üniversitesinden biri olarak gösterildik” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu bilimsel üretim kapasitesini aynı zamanda ürüne dönüştürerek toplum hizmetine sunma vizyonuyla hareket ettiğini vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “KKTC’nin yerli ve milli, yüzde 100 elektrikli otomobili GÜNSEL’den, yapay zekanın eğitim alanında aktif olarak kullanıldığı dünyadaki ilk örneklerden Ai. Prof. DUX’a; geliştirdiğimiz PCR kitlerinden patentini aldığımız pek çok geliştirme işte bu vizyonun bir sonucudur. Azim ve kararlılıkla sürdürdükleri bilimsel çalışmalarıyla bu başarıda en büyük paya sahip olan akademisyenlerimizi kutluyorum” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise bilimsel çalışmaların yeni bilgi ve keşiflerin gelişimine katkı sağlayarak toplumların ilerlemesini ve yenilikçiliğini desteklediğini vurguladı. “Dünyanın pek çok önemli kurumu ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle yürüttüğümüz ortak projelerimiz, çalışmalarını multidisipliner bir yaklaşımla sürdüren araştırma merkezlerimiz, yenilikçi teknolojileri geleneksel alanlara entegre eden bir vizyonla sürdürdüğümüz araştırma ve projelerimiz, ulaştığımız bu başarıda belirleyici bir role sahip” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Büyük bir bölümünü Q1 ve Q2 etki derecesine sahip bilimsel dergilerde yayımladığımız bilimsel makalelerle, yürüttüğümüz çalışmaların çıktılarını insanlığın kullanımına sunuyoruz” ifadesini kullandı.143 ülkeden öğrencisi ile uluslararası bir kampüs üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin her yıl dünyanın dört bir yanına yayılan yüzlerce mezun verdiğini hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Sahip olduğumuz bilimsel üretkenliği, akademik ve sosyal yönlerin bütününü kapsayan öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı ile birleştiriyoruz” dedi.