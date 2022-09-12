Arkadaşlarından Kıyafetlerine: Prenses Diana Hakkında Daha Önce Hiç Duymadığınız 10 Bilgi

Henüz genç bir kızken balerin olmanın hayalini kuruyordu
Diana’nın çocukluk hayali bir balerin olmaktı ancak boyu uzadıkça diğer balerinlere ayak uyduramamaya başladı. Bir balerin olmak için fazla uzun olsa da bale sanatını desteklemeye daima devam etti.
Prens Charles, aslında ilk önce Diana’nın ablasıyla çıkıyordu
Prens Charles, 1977 yılında Diana’nın ablası Sarah Spencer ile çıkmaya başladı. O yıllarda Charles 28, Sarah 22, Diana ise 16 yaşındaydı.
Alyansını bir markanın kataloğundan seçmişti
Kraliyet üyelerinin evlilik yüzükleri genellikle özel olarak tasarlanıyordu. Prenses Diana ise yüzüğünü bir markanın kataloğundan seçti. Yani bu yüzüğü beğenen herkes satın alabilirdi. Günümüzde bu zarif parçanın Kate Middleton tarafından kullanıldığını görüyoruz.
Evlilik yemininden “itaat etmek” kelimesinin çıkarılmasını istemişti
Diana, 1981 yılında Prens Charles ile evlendiğinde evlilik yemininde bazı düzenlemeler yaptı. “İtaat etmek” kelimesini yeminden çıkartan Diana, bunu yapan ilk kraliyet geliniydi. Bundan tam 30 yıl sonra Kate ve William da Prenses Diana’nın izinden gitti.
En sevdiği tatlı ekmek ve tereyağlı pudingdi
Kraliyet Şefi Darren McGrady’ye göre Diana’nın en sevdiği tatlı ekmek ve tereyağlı pudingdi. Crème brûlée’yi andıran bu lezzet elbette İngiliz mutfağına ait.
Kendisine oldukça benzeyen güzeller güzeli bir yeğeni var!
Prenses Diana’nın en az kendisi kadar güzel ve havalı bir yeğeni var! Kitty Spencer yalnızca güzelliğini değil, stil ve zarafetini de Diana’dan almış.
Dünyaca ünlü pek çok isimle yakın arkadaştı
Prenses Diana’nın son derece yoğun bir programı vardı. Yine de birçok ünlüyle yakın bir ilişki içerisindeydi. Örneğin Freddie Mercury, Elton John ve Michael Jackson ile sıkı dosttu.
Tıbbi bir tesiste doğum yapan ilk kraliyet üyesiydi
Kraliyet bebekleri daima evde doğardı. Diana bu kuralı alt üst eden ilk prensesti! Kendisi 1982 yılında Londra’da bulunan St. Marys’s hastanesinde doğum yaptı. Böylelikle Prens William, hastanede doğan ilk İngiliz prensi oldu.
En sevdiği renk pembeydi
Diana pembeye adeta aşıktı. Bu nedenle pembe kıyafetlerini defalarca giydi. Ek olarak dolabında da sık sık tekrar eden bir renkti.
Gençliğinde bebek bakıcısı olarak çalışmıştı
Diana, Galler prensesi olmadan önce saati 5 dolara bebek bakıcılığı yapıyordu. İşverenleri kendisinden utangaç, deneyimsiz ancak özenli bir genç olarak bahsediyorlardı.