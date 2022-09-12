Arkadaşlarından Kıyafetlerine: Prenses Diana Hakkında Daha Önce Hiç Duymadığınız 10 Bilgi

Konu kraliyet ailesi olduğunda akla gelen ilk isimlerden biri Prenses Diana oluyor. Zira kendisi yalnızca Birleşik Krallık’ta değil, dünyanın dört bir yanında hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip. Sansasyonel ölümüyle sevenlerini hüzne boğan Diana, kraliyet ailesinin en aykırı üyelerinden biriydi. Bu çıkışları ona dünya çapında bir ün getirdi. Prenses Diana’nın hayatıyla ilgili bilinmeyenleri sizler için araştırdık. İşte Diana hakkında daha önce hiç duymadığınız 10 bilgi…

Henüz genç bir kızken balerin olmanın hayalini kuruyordu

Diana’nın çocukluk hayali bir balerin olmaktı ancak boyu uzadıkça diğer balerinlere ayak uyduramamaya başladı. Bir balerin olmak için fazla uzun olsa da bale sanatını desteklemeye daima devam etti.



Prens Charles, aslında ilk önce Diana’nın ablasıyla çıkıyordu

Prens Charles, 1977 yılında Diana’nın ablası Sarah Spencer ile çıkmaya başladı. O yıllarda Charles 28, Sarah 22, Diana ise 16 yaşındaydı.

Alyansını bir markanın kataloğundan seçmişti

Kraliyet üyelerinin evlilik yüzükleri genellikle özel olarak tasarlanıyordu. Prenses Diana ise yüzüğünü bir markanın kataloğundan seçti. Yani bu yüzüğü beğenen herkes satın alabilirdi. Günümüzde bu zarif parçanın Kate Middleton tarafından kullanıldığını görüyoruz.



Evlilik yemininden “itaat etmek” kelimesinin çıkarılmasını istemişti

Diana, 1981 yılında Prens Charles ile evlendiğinde evlilik yemininde bazı düzenlemeler yaptı. “İtaat etmek” kelimesini yeminden çıkartan Diana, bunu yapan ilk kraliyet geliniydi. Bundan tam 30 yıl sonra Kate ve William da Prenses Diana’nın izinden gitti.

En sevdiği tatlı ekmek ve tereyağlı pudingdi

Kraliyet Şefi Darren McGrady’ye göre Diana’nın en sevdiği tatlı ekmek ve tereyağlı pudingdi. Crème brûlée’yi andıran bu lezzet elbette İngiliz mutfağına ait.

Kendisine oldukça benzeyen güzeller güzeli bir yeğeni var!

Prenses Diana’nın en az kendisi kadar güzel ve havalı bir yeğeni var! Kitty Spencer yalnızca güzelliğini değil, stil ve zarafetini de Diana’dan almış.

Dünyaca ünlü pek çok isimle yakın arkadaştı

Prenses Diana’nın son derece yoğun bir programı vardı. Yine de birçok ünlüyle yakın bir ilişki içerisindeydi. Örneğin Freddie Mercury, Elton John ve Michael Jackson ile sıkı dosttu.

Tıbbi bir tesiste doğum yapan ilk kraliyet üyesiydi

Kraliyet bebekleri daima evde doğardı. Diana bu kuralı alt üst eden ilk prensesti! Kendisi 1982 yılında Londra’da bulunan St. Marys’s hastanesinde doğum yaptı. Böylelikle Prens William, hastanede doğan ilk İngiliz prensi oldu.

En sevdiği renk pembeydi

Diana pembeye adeta aşıktı. Bu nedenle pembe kıyafetlerini defalarca giydi. Ek olarak dolabında da sık sık tekrar eden bir renkti.

Gençliğinde bebek bakıcısı olarak çalışmıştı

Diana, Galler prensesi olmadan önce saati 5 dolara bebek bakıcılığı yapıyordu. İşverenleri kendisinden utangaç, deneyimsiz ancak özenli bir genç olarak bahsediyorlardı.