İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı





Ayaklı Gazete’ye ulaşan İskele Evkaf TMK velisi bir vatandaşımız, okulların açılmasına birkaç gün kaldığını ancak okulda ciddi sorunlar olduğunu ve bunların başında ise yeterli sınıf olmaması geldiğini vurgulayarak sitemlerini dile getirdi.

İskele Evkaf TMK öğrenci velisinin bize ulaştırdığı yazısı şu şekilde:

Ben İskele Evkaf TMK öğrenci velisiyim.Size bir konuda yazmak istedim belki sesimiz olursunuz halk siyasilere derdini anlatamıyor bu memlekette. Okulumuzda ciddi sorunlar var ve Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bey okul aile birliği ve müdürün bildirdiği sorunları duymuyor. Sınıf yok Evkaf yaz boyu tüm hazırlığını yapmış ama bakan sınıfları yaptırmamış paranın bir kısmını başka okullara kullanmak istemiş evkaf da geri çekilmiş. Laboratuarlar, öğretmen odaları , bilgisayar odaları tümü sınıf oldu ve hala sınıf yetersizliği var. Üç sınıf birden almayı bildiler bu yıl ama 35_40kisilik iki sınıfa tıkıyorlar çocukları. Burası Kolej ama sınıf 40 kişi. Ayrıca 9’lara TM branşı açılmıyor sınıf yok.” diyerek sitemlerini paylaştı.

