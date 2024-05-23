Üç gündür Başbakanlık önünde eylemde olan hayvan üreticileri, protestoların yönünü dün Ulaştırma Bakanlığı’na çevirdi. Bakanlığın önüne gübre döken eylemciler, Bakanlığı çevreleyen demir parmaklıkları yıktı. Bakanlık binasını yumurta yağmuruna tutan eylemciler, Arıklı'yı istifaya çağırdı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylemi üçüncü gününde yine olaylı şekilde devam etti.Et ithalatını, girdi maliyetlerindeki yükselişi, çiğ süt ve canlı hayvan fiyatını belirleme politikasını protesto için eylem kararı alan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin önceki akşam geç saatlerde Maliye Bakanı ve Tarım Bakanı ile yaptığı görüşmede olumlu bir sonuç çıkmadı.Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, önceki gece Maliye ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’yla toplantı yaptıklarını ancak herhangi bir uzlaşı sağlanamadığını açıkladı.Başbakanlık ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde lastik yakan üreticiler, eylemin yönünü dün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na çevirdi. Polis, Bakanlık önünde geniş güvenlik önlemi aldı.Eylemciler, Bakanlık binasının demir kapısına büyükbaş hayvan kellesi astı ve Bakan Arıklı'ya istifa çağrısı yaptı. Ayrıca, Bakanlık bahçe kapısı da söküldü ve eylemciler tarafından binaya yumurta atıldı. Eylemciler Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önüne gübre de döktü.Eylemciler Ulaştırma Bakanlığı önünde Erhan Arıklı'ya "Mal varlığını açıkla hırsız" çağrısı yaptı.