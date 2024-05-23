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Gazze'de insani dram

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İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar 229. günde de devam ediyor. Saldırılardan bu yana Gazze Şeridi’ndeki su ve sanitasyon tesislerinin yaklaşık yüzde 70'i hizmet dışı kaldı. Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler ise bir bidon içme suyu alabilmek için saatlerce sıra bekliyor

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Gazze'de insani dram
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İsrail’in Refah kentine saldırı başlatması nedeniyle Gazze Şeridi’nde nüfusun yoğunlaştığı Han Yunus ve Deir el-Balah kentlerinde su sıkıntısı yaşanıyor.
Gazzeleriler içme suyuna erişmek için uzak mesafelere giderek, saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Siviller için yaşam şartlarının son derece zorlaştığı Deir el-Balah’ta deniz suyu arıtma tesisinde her gün yüzlerce kişi su almak için sıra bekliyor.
Yerinden edilen Gazzeliler, uzun bir yol kat ettikten sonra satıcılardan ya da yardım kuruluşlarından çok az miktarda su alabiliyor.
"20 LİTRE İÇİN 5 SAAT BEKLEDİM"
Su sırası bekleyen Gazzeli Mecdi Müslim, "İçme suyu almak için yaklaşık 1 kilometre yol yürüdüm. Sadece 20 litre su doldurmak için 5 saat sıra bekledim” dedi. Müslim, Filistinlilerin su alabilmek için güneşin altında saatlerce beklediğini, bunun durumu daha da zorlaştırdığını söyledi.
Filistinli kaynaklara göre İsrail’in saldırıları nedeniyle 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki su ve sanitasyon tesislerinin yaklaşık yüzde 70'i hizmet dışı kaldı.
İsrail'in geniş çaplı kara saldırısı öncesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan mahallelere 6 Mayıs'ta tahliye emri vermesinin ardından binlerce kişinin bölgeden göçü sürüyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan son açıklamada, Refah’taki operasyonların başlamasından bu yana 810 bin kişinin farklı bölgelere göç ettiği ifade edildi.
 
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