Arıklı, MİK’e dava açıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, akaryakıt alımıyla ilgili Merkezi İhale Komisyonu ihalesinin tarafsız yapılmadığını söyledi ve komisyona dava açacaklarını bildirdi





Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, akaryakıt alımıyla ilgili Merkezi İhale Komisyonu (MİK) ihalesinin tarafsız yapıldığını düşünmediğini ifade ederek, komisyona dava açarak kararı mahkemenin vermesine imkan sağlayacaklarını belirtti.

Akaryakıt tahlilleriyle ilgili iddia ve suçlamalarını sürdüren herkese tazminat davası açacağını ifade eden Arıklı, “Döneme göre muhalefet yapmanın ahlaksızlık” olduğunu kaydetti.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı dün düzenlediği basın toplantısında Kıb-Tek konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi.

En güncel konunun yakıt ihalesi olduğunu ifade eden Arıklı, ihaleyle başlayan sürecin Kıb-Tek’in kararıyla işleyeceğini kaydetti.

Herkesin bir an önce bu ihalenin sonuçlanmasını istediğini ifade eden Arıklı, 2019’da yapılan akaryakıt temin ve taşıma ihalesinde, ihaleye katılan bir şirketin sunduğu rafineri opsiyon belgesinin geçerli olmadığının zabıtlara işlenmiş olmasına rağmen Merkezi İhale Komisyonu’nun bu belgeyi kabul ettiğini belirtti. Sorumluluğun onlarda olduğunu ifade ederek, bu konuda baskı yapma veya kabul edip etmeme lüksleri olmadığını söyleyen Arıklı, MİK’e bu belgeyle ilgili dava açacaklarını söyledi.

Arıklı, buna onay vermesi durumunda muhalefetin Meclis’te kendisine sorumluluk yükleyeceğini ifade etti.

Erhan Arıklı, doğrudan alınan akaryakıtın “bozuk olduğu, halkı zehirlediği, makineleri bozduğu” iddialarının, testlerin temiz çıkmasıyla çürüdüğünü kaydetti.

Buna rağmen özür yerine halen suçlayıcı açıklamalar yapıldığını bu yüzden tüm bunlara karşı tazminat davası açacağını ifade eden Arıklı, “Bu durum basının da içinde bulunduğu seviyesizliktir. Özür dileme erdemdir ama özür yerine halen suçlayıcı haberler açıklamalar yapılıyor” dedi.



